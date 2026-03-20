UAV lạ áp sát căn cứ nơi ngoại trưởng và bộ trưởng chiến tranh Mỹ cư trú

TPO - Các quan chức Mỹ đã phát hiện máy bay không người lái (UAV) không xác định phía trên một căn cứ quân sự ở Washington, nơi Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cư trú.

Washington Post dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, các quan chức Mỹ đã phát hiện máy bay không người lái không xác định trên không phận căn cứ Fort McNair, nơi Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sinh sống.

Căn cứ Fort McNair là nơi đặt trụ sở của Đại học Quốc phòng Mỹ và một số quan chức quân sự cấp cao của Lầu Năm Góc. Căn cứ này nằm ở vị trí thuận lợi, chỉ cách Nhà Trắng và Đồi Capitol ở Washington, DC khoảng 3,2 km, nhưng được cho là không có vùng an ninh bảo vệ tương tự như các căn cứ khác trong khu vực thủ đô.

Tổng thống Donald Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth (phải).

Theo báo cáo, nhiều máy bay không người lái đã được phát hiện trên không phận Fort McNair trong vòng 10 ngày qua. Sau các vụ xâm nhập, Nhà Trắng đã tổ chức họp khẩn để thảo luận phương án ứng phó. Một trong những đề xuất được đưa ra là di dời nơi ở của ông Marco Rubio và ông Pete Hegseth, do thông tin về nơi cư trú của họ đã từng được công khai trước đó. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao cho biết hai quan chức hiện vẫn chưa chuyển đi.

Báo cáo cho biết, nguồn gốc của các máy bay không người lái này vẫn chưa được xác định. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, quân đội Mỹ đang tăng cường theo dõi những mối đe dọa tiềm tàng.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng từ chối trả lời, viện dẫn lý do an ninh và cho rằng việc công khai các thông tin liên quan là “thiếu trách nhiệm”.

Vụ xâm nhập an ninh mới nhất ở Washington xảy ra vài ngày sau khi Mỹ ban hành cảnh báo an ninh toàn cầu đối với các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài và tăng cường bảo vệ một số căn cứ trong nước do các mối đe dọa.