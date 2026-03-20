Iran lần đầu đăng video về tân Lãnh tụ tối cao giữa nhiều đồn đoán

Bình Giang

TPO - Một đoạn video mới được công bố cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang giảng đạo, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán xung quanh việc ông chưa xuất hiện trước công chúng.

Video này do đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đăng trên tài khoản mạng xã hội X, nhưng không nêu rõ thời gian ghi hình, làm dấy lên nghi vấn rằng đoạn phim có thể đã được ghi từ trước đó.

Video trên tài khoản của IRIB ngày 20/3

Việc công bố video diễn ra trong lúc có nhiều câu hỏi xoay quanh vai trò và tình trạng hiện tại của ông, đặc biệt khi ông được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hệ thống quyền lực của Iran.

Một số nhà quan sát cho rằng việc phát hành video nhằm trấn an dư luận, cho thấy ông vẫn đang hoạt động bình thường.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, được chọn làm Lãnh tụ tối cao Iran sau khi cha ông - Đại giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2. Kể từ đó, ông vẫn chưa xuất hiện công khai lần nào, dẫn đến nhiều tin đồn về sức khoẻ của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ nghi ngờ về tình hình sức khoẻ của nhà lãnh đạo Iran. Các báo cáo nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương nhẹ trong cuộc tấn công khiến cha ông thiệt mạng.

Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi đảm nhận vị trí mới, ông Mojtaba Khamenei kêu gọi đoàn kết quốc gia và tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng để gây sức ép lên các đối thủ của Iran.

Trong thông điệp được công bố ngày 20/3, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố: “An ninh có thể bị tước khỏi kẻ thù trong và ngoài nước, và được trao cho toàn thể đồng bào chúng ta”.

Israel đã nhắm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong cuộc không kích vừa qua, chỉ 1 ngày sau khi quan chức an ninh hàng đầu của Iran Ali Larijani thiệt mạng.

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Masoud Pezeshkian, ông Khamenei mô tả ông Khatib là một “cựu binh lâu năm, tận tụy và khiêm nhường”, đồng thời nói rằng “sự vắng mặt của ông phải được bù đắp bằng những nỗ lực tăng cường gấp đôi” từ Bộ Tình báo.

Iran đã mất hàng chục quan chức cấp cao và chỉ huy kể từ khi xung đột với Israel và Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 2.

Times of India, IRIB
#Iran #Lãnh tụ tối cao Iran #Chiến tranh Iran #Tình hình Iran #Iran và Mỹ

