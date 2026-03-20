Mỹ tính phương án chiếm đóng hoặc phong toả đảo Kharg của Iran

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các kế hoạch chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg của Iran, nhằm gây áp lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz, Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Đảo Kharg của Iran

Tổng thống Trump không thể kết thúc cuộc chiến, ít nhất theo điều kiện của ông, nếu chưa phá vỡ được sự kiểm soát của Iran đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Tuy nhiên, một chiến dịch nhằm chiếm đảo Kharg - nằm cách bờ khoảng 24km và là nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, có thể khiến binh sĩ Mỹ trực tiếp đối mặt nguy hiểm.

Vì vậy, chiến dịch như vậy có thể chỉ được triển khai sau khi quân đội Mỹ làm suy yếu thêm năng lực quân sự của Iran quanh eo Hormuz.

“Chúng ta cần khoảng 1 tháng để tiếp tục không kích làm suy yếu Iran, sau đó chiếm đảo và nắm thế chủ động để dùng làm đòn bẩy đàm phán”, một nguồn hiểu rõ suy nghĩ trong Nhà Trắng cho biết.

Nếu được phê duyệt, chiến dịch này cũng sẽ cần thêm quân. Ba đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ đang trên đường tới khu vực, trong khi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cân nhắc điều thêm lực lượng.

“Ông ấy muốn eo biển Hormuz phải được mở. Nếu phải chiếm đảo Kharg để làm điều đó thì sẽ làm. Nếu ông ấy quyết định tấn công ven biển thì cũng sẽ làm. Nhưng quyết định đó vẫn chưa được đưa ra”, một quan chức cấp cao nói với Axios.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng đóng eo Hormuz là hành động “tuyệt vọng” của Iran, và ông Trump có “hàng loạt kế hoạch” để đối phó.

Dù đảo Kharg rất quan trọng với ngành dầu mỏ Iran, không có gì đảm bảo rằng việc chiếm đảo sẽ khiến Tehran chấp nhận hòa bình theo điều kiện của ông Trump.

Chuẩn Đô đốc về hưu Mark Montgomery cảnh báo nhiệm vụ này có thể khiến binh sĩ Mỹ chịu rủi ro không cần thiết, trong khi chưa chắc chắn về lợi ích thu được.

“Nếu chúng ta chiếm Kharg, họ có thể khóa nguồn ở đầu kia. Không phải chúng ta kiểm soát toàn bộ sản xuất dầu của họ”, ông nói.

Ông Montgomery cho rằng khả năng cao hơn Mỹ sẽ tấn công khoảng 2 tuần nữa để làm suy yếu Iran, sau đó sẽ đưa tàu khu trục và máy bay vào eo biển để hộ tống tàu chở dầu, thay vì tiến hành xâm lược.

Cuối tuần trước, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào hàng chục mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Các quan chức Mỹ cho biết đây là “phát súng cảnh cáo” nhằm buộc Iran mở lại eo biển, đồng thời là bước chuẩn bị để làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và tạo nền tảng cho khả năng tấn công trên bộ.

Ngoài lực lượng viễn chinh Thủy quân Lục chiến với khoảng 2.500 người sắp tới Trung Đông trong vài ngày tới, 2 đơn vị tương tự cũng đang trên đường.

Theo một nguồn tin, các đơn vị Thủy quân Lục chiến có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác ngoài đảo Kharg, như sơ tán nhân viên khỏi các đại sứ quán trong khu vực nếu cần.