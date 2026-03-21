Tổng thống Mỹ Trump chê NATO chỉ là ‘hổ giấy’

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa dùng những ngôn từ gay gắt để chỉ trích các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến chống lại Iran. Ông chê những đồng minh lâu năm của Mỹ là “hèn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Không có Mỹ, NATO chỉ là con hổ giấy!”, Tổng thống Trump viết trong bài trên mạng xã hội ngày 20/3.

Những ngày qua, ông Trump kêu gọi các đồng minh lớn của Mỹ và một số nước khác, bao gồm Trung Quốc, hỗ trợ đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Giao thông đình trệ ở eo biển hẹp này đang gây đảo lộn thị trường toàn cầu.

Tổng thống Mỹ than phiền, rằng các nước NATO dù không muốn tham gia chiến đấu chống Iran, nhưng vẫn phàn nàn về giá dầu cao.

“Giờ đây, trận chiến này về mặt quân sự là đã THẮNG, với rất ít nguy hiểm cho họ, họ vẫn than phiền về giá dầu cao mà họ phải trả, nhưng lại không muốn giúp mở eo biển Hormuz, một hành động quân sự đơn giản là nguyên nhân duy nhất gây ra giá dầu cao. Việc này quá dễ dàng với họ, với rủi ro rất thấp”, ông viết.

“HÈN, và chúng tôi sẽ NHỚ!”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 19/3, các nước gồm Đức, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Nhật Bản và Canada cam kết tham gia “những nỗ lực phù hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi qua eo biển”. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rõ rằng, điều này chỉ diễn ra sau khi chiến sự đã kết thúc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu tại Brussels rằng việc bảo vệ luật pháp quốc tế và thúc đẩy giảm leo thang “là điều tốt nhất chúng ta có thể làm”.

“Tôi chưa nghe ai ở đây bày tỏ sẵn sàng tham gia xung đột này, ngược lại hoàn toàn”, ông nói thêm.

Trung Quốc kêu gọi chấm dứt chiến tranh

Ngày 20/3, Trung Quốc kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, đồng thời cảnh báo về tác động đối với năng lượng toàn cầu, vận tải và thương mại, khi cuộc xung đột đã kéo dài 3 tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Lịch sử và thực tế đã nhiều lần chứng minh với thế giới rằng sức mạnh quân sự không phải là giải pháp cho các vấn đề, và xung đột vũ trang chỉ sinh ra hận thù mới”, ông Lâm Kiếm - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi liệu Bắc Kinh có thông điệp nào gửi tới cộng đồng Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng lễ Ramadan hay không.

Ông Lâm cho rằng cuộc chiến vẫn đang mở rộng ở Trung Đông gây tổn hại cho lợi ích chung của tất cả các quốc gia, đồng thời nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng tất cả các bên trong xung đột ở vùng Vịnh nên ngừng chiến tranh và dòng năng lượng từ khu vực này nên được vận hành mà không bị cản trở.

“Cuộc chiến bất công này không nên tiếp tục”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với cố vấn ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Bonne trong cuộc điện đàm ngày 20/3.

Ông Vương Nghị cho rằng, cùng là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Pháp nên tăng cường phối hợp chiến lược với Trung Quốc và “ngăn các nước khác dính sâu hơn vào xung đột”.

Ông Vương Nghị đã trao đổi với người đồng cấp từ tất cả các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, trừ Mỹ, kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran.

Cuộc chiến khiến cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump phải hoãn khoảng 1 tháng rưỡi. Chuyến thăm của ông Trump từng được kỳ vọng sẽ giúp tái khởi động quan hệ giữa hai siêu cường kinh tế, sau thời gian dài căng thẳng vì vấn đề thuế quan.