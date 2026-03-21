Tổng thống Trump nói Mỹ cân nhắc giảm bớt hoạt động quân sự ở Trung Đông

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, rằng Washington đang xem xét "giảm dần" các nỗ lực quân sự ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu của mình, khi xem xét giảm dần các nỗ lực quân sự ở Trung Đông nhằm vào Iran”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social ngày 20/3, liệt kê một loạt các mục tiêu bao gồm làm suy yếu khả năng tên lửa của Iran, loại bỏ Không quân và Hải quân của nước này.

“Eo biển Hormuz sẽ phải được canh gác và kiểm soát, nếu cần thiết, bởi các quốc gia khác sử dụng nó. Mỹ thì không! Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ giúp đỡ các quốc gia này trong nỗ lực của họ ở Hormuz, nhưng điều đó sẽ không cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ. Quan trọng hơn, đó sẽ là một chiến dịch quân sự dễ dàng đối với họ”, ông nói thêm.

Trước đó, trả lời báo giới khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ đã “thắng” trong cuộc chiến với Iran.

“Tôi nghĩ chúng ta đã thắng”, tổng thống nói. “Chúng ta đã đánh bại hải quân, không quân, phòng không của họ, chúng ta đã đánh bại mọi thứ”.

“Chúng ta đang tự do hoạt động”, ông nói thêm, dù thừa nhận Iran vẫn tiếp tục “làm tắc nghẽn” Eo biển Hormuz. “Nhưng về mặt quân sự, họ đã suy yếu rồi”.

Ông Trump cũng hạ thấp triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn với Iran, cho rằng Mỹ đang nắm ưu thế và muốn chấm dứt chiến tranh một cách dứt khoát.

“Đúng, chúng ta có thể đối thoại. Nhưng các bạn biết đấy, tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn”, ông Trump nói. “Bạn không thể thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn khi bạn đang làm suy yếu hoàn toàn đối phương. Họ không có Hải quân. Họ không có Không quân. Họ không có bất kỳ thiết bị nào. Và các nhà lãnh đạo của họ đều đã bị loại bỏ, ở mọi cấp độ”.

Nhiều vòng đàm phán ngoại giao do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, dẫn đầu trong những tháng gần đây đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp, trước khi chiến tranh bùng nổ.

Trong khi đó, theo CNN, việc hàng nghìn lính thuỷ đánh bộ và thuỷ thủ Mỹ đang được điều đến Trung Đông cho thấy chính quyền Tổng thống Trump dường như chuẩn bị cho khả năng kéo dài chiến dịch.

CNN dẫn lời một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, nước này không tin vào tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ đang cân nhắc "giảm dần" hoạt động quân sự.

“Iran kết luận rằng thế trận quân sự của đối phương trong khu vực không thay đổi đáng kể”, nguồn tin nói.

Thay vào đó, giới chức Iran coi tuyên bố của Tổng thống Mỹ là “chiến dịch tâm lý để kiểm soát thị trường," sau tình trạng hỗn loạn do việc đóng cửa Eo biển Hormuz gây ra.

Giá dầu ngày 20/3 tiếp tục tăng, lên mức 112 USD/thùng, khi tuyến đường thủy quan trọng cung cấp 20% lượng dầu mỏ của thế giới vẫn bị đóng cửa phần lớn. Goldman Sachs thậm chí còn dự đoán, giá dầu cao có thể kéo dài đến năm 2027.