Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Trump nói Mỹ cân nhắc giảm bớt hoạt động quân sự ở Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, rằng Washington đang xem xét "giảm dần" các nỗ lực quân sự ở Trung Đông.

image-1774058725327.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu của mình, khi xem xét giảm dần các nỗ lực quân sự ở Trung Đông nhằm vào Iran”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social ngày 20/3, liệt kê một loạt các mục tiêu bao gồm làm suy yếu khả năng tên lửa của Iran, loại bỏ Không quân và Hải quân của nước này.

“Eo biển Hormuz sẽ phải được canh gác và kiểm soát, nếu cần thiết, bởi các quốc gia khác sử dụng nó. Mỹ thì không! Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ giúp đỡ các quốc gia này trong nỗ lực của họ ở Hormuz, nhưng điều đó sẽ không cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ. Quan trọng hơn, đó sẽ là một chiến dịch quân sự dễ dàng đối với họ”, ông nói thêm.

Trước đó, trả lời báo giới khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ đã “thắng” trong cuộc chiến với Iran.

“Tôi nghĩ chúng ta đã thắng”, tổng thống nói. “Chúng ta đã đánh bại hải quân, không quân, phòng không của họ, chúng ta đã đánh bại mọi thứ”.

“Chúng ta đang tự do hoạt động”, ông nói thêm, dù thừa nhận Iran vẫn tiếp tục “làm tắc nghẽn” Eo biển Hormuz. “Nhưng về mặt quân sự, họ đã suy yếu rồi”.

Ông Trump cũng hạ thấp triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn với Iran, cho rằng Mỹ đang nắm ưu thế và muốn chấm dứt chiến tranh một cách dứt khoát.

“Đúng, chúng ta có thể đối thoại. Nhưng các bạn biết đấy, tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn”, ông Trump nói. “Bạn không thể thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn khi bạn đang làm suy yếu hoàn toàn đối phương. Họ không có Hải quân. Họ không có Không quân. Họ không có bất kỳ thiết bị nào. Và các nhà lãnh đạo của họ đều đã bị loại bỏ, ở mọi cấp độ”.

Nhiều vòng đàm phán ngoại giao do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, dẫn đầu trong những tháng gần đây đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp, trước khi chiến tranh bùng nổ.

Trong khi đó, theo CNN, việc hàng nghìn lính thuỷ đánh bộ và thuỷ thủ Mỹ đang được điều đến Trung Đông cho thấy chính quyền Tổng thống Trump dường như chuẩn bị cho khả năng kéo dài chiến dịch.

CNN dẫn lời một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, nước này không tin vào tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ đang cân nhắc "giảm dần" hoạt động quân sự.

“Iran kết luận rằng thế trận quân sự của đối phương trong khu vực không thay đổi đáng kể”, nguồn tin nói.

Thay vào đó, giới chức Iran coi tuyên bố của Tổng thống Mỹ là “chiến dịch tâm lý để kiểm soát thị trường," sau tình trạng hỗn loạn do việc đóng cửa Eo biển Hormuz gây ra.

Giá dầu ngày 20/3 tiếp tục tăng, lên mức 112 USD/thùng, khi tuyến đường thủy quan trọng cung cấp 20% lượng dầu mỏ của thế giới vẫn bị đóng cửa phần lớn. Goldman Sachs thậm chí còn dự đoán, giá dầu cao có thể kéo dài đến năm 2027.

CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #Iran #Trung Đông #Israel

Xem thêm

Cùng chuyên mục