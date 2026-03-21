Cựu trù trì chùa Thiếu Lâm bị buộc tội tham nhũng

Minh Hạnh

TPO - Các công tố viên tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã buộc tội ông Shi Yongxin - cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm - về tội tham ô, biển thủ công quỹ và tham nhũng, Tân Hoa Xã đưa tin.

image-1774090159748.jpg
Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm Shi Yongxin. (Ảnh: Reuters)

Ông Shi (60 tuổi) bị điều tra từ tháng 7 năm ngoái. Sau cuộc điều tra, vào tháng 11, chính quyền địa phương thông báo về việc phê chuẩn lệnh bắt giữ ông với nhiều cáo buộc hình sự.

Ngày 20/3, các công tố viên chính thức buộc tội ông Shi về tội tham ô, biển thủ công quỹ, đưa và nhận hối lộ.

Được mệnh danh là “sư phụ CEO” và nổi tiếng với tham vọng kinh doanh, ông Shi đã tìm cách tận dụng danh tiếng của chùa Thiếu Lâm 1.500 năm tuổi trong suốt thời gian tại vị hàng chục năm.

Chùa Thiếu Lâm, thành lập năm 495, được biết đến là nơi khai sinh ra Thiền tông và võ thuật Trung Quốc.

Ông đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài, bị nghi ngờ “tham ô quỹ dự án và tài sản nhà chùa”. Ông cũng bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định Phật giáo, và có con với nhiều phụ nữ.

Số tiền cụ thể liên quan đến các cáo buộc chống lại ông Shi vẫn chưa được tiết lộ.

“Hành vi của ông Shi Yongxin là vô cùng tồi tệ, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cộng đồng Phật giáo, đến hình ảnh của các nhà sư”, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng hiệp hội “ủng hộ quyết định xử lý ông Shi Yongxin theo pháp luật”.

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Quốc #Phật giáo #Thiếu Lâm Tự #trụ trì chùa Thiếu Lâm #tham nhũng

Xem thêm

Cùng chuyên mục