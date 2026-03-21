Iran khẳng định sẵn sàng cho tàu Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran sẵn sàng tạo điều kiện cho các tàu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, và tiến trình đàm phán với Tokyo về vấn đề này đang diễn ra.

“Chúng tôi chưa đóng eo biển. Nó vẫn mở”, ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Kyodo News ngày 20/3

Ông cũng nhấn mạnh Iran “không phải đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn, mà là chấm dứt chiến tranh hoàn toàn, toàn diện và lâu dài”.

Ông Araghchi cho biết Iran chưa đóng tuyến đường thủy chiến lược này nhưng đã áp đặt hạn chế với các tàu của những quốc gia tham gia tấn công Iran. Ông khẳng định Iran sẵn sàng đảm bảo việc đi lại an toàn cho những quốc gia như Nhật Bản nếu họ phối hợp với Tehran.

Có tới hơn 90% dầu thô mà Nhật Bản nhập khẩu là từ Trung Đông, và phần lớn đi qua eo biển Hormuz.

Ông Araghchi cho biết vấn đề tàu Nhật Bản đi qua eo biển đã được thảo luận trong các cuộc trao đổi gần đây giữa ông với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Ông cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục, nhưng không thể tiết lộ chi tiết.

Iran bác bỏ những lời kêu gọi về việc chấp nhận thỏa thuận đình chiến tạm thời, yêu cầu bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm điều khoản ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai cũng như bồi thường cho thiệt hại mà nước này phải gánh chịu.

Về cuộc chiến với Mỹ - Israel hiện nay, ông Araghchi nói: “Đây là một hành động xâm lược bất hợp pháp, không bị khiêu khích”, đồng thời cho biết phản ứng của Iran là hành động tự vệ và sẽ tiếp tục “cho đến khi cần thiết”.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm Nhật Bản, lên tiếng phản đối các cuộc tấn công, đồng thời đánh giá cao lập trường “cân bằng và công bằng” của Tokyo cũng như mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Iran.

Ông Araghchi cho biết, một số quốc gia đang cố gắng làm trung gian chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Iran “cởi mở với mọi sáng kiến” và sẵn sàng xem xét các đề xuất.

Ông nói rằng dù các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, Mỹ vẫn chưa cho thấy họ sẵn sàng cho một giải pháp thực sự.