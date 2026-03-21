Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran khẳng định sẵn sàng cho tàu Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran sẵn sàng tạo điều kiện cho các tàu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, và tiến trình đàm phán với Tokyo về vấn đề này đang diễn ra.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Xinhua)

“Chúng tôi chưa đóng eo biển. Nó vẫn mở”, ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Kyodo News ngày 20/3

Ông cũng nhấn mạnh Iran “không phải đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn, mà là chấm dứt chiến tranh hoàn toàn, toàn diện và lâu dài”.

Ông Araghchi cho biết Iran chưa đóng tuyến đường thủy chiến lược này nhưng đã áp đặt hạn chế với các tàu của những quốc gia tham gia tấn công Iran. Ông khẳng định Iran sẵn sàng đảm bảo việc đi lại an toàn cho những quốc gia như Nhật Bản nếu họ phối hợp với Tehran.

Có tới hơn 90% dầu thô mà Nhật Bản nhập khẩu là từ Trung Đông, và phần lớn đi qua eo biển Hormuz.

Ông Araghchi cho biết vấn đề tàu Nhật Bản đi qua eo biển đã được thảo luận trong các cuộc trao đổi gần đây giữa ông với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Ông cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục, nhưng không thể tiết lộ chi tiết.

Iran bác bỏ những lời kêu gọi về việc chấp nhận thỏa thuận đình chiến tạm thời, yêu cầu bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm điều khoản ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai cũng như bồi thường cho thiệt hại mà nước này phải gánh chịu.

Về cuộc chiến với Mỹ - Israel hiện nay, ông Araghchi nói: “Đây là một hành động xâm lược bất hợp pháp, không bị khiêu khích”, đồng thời cho biết phản ứng của Iran là hành động tự vệ và sẽ tiếp tục “cho đến khi cần thiết”.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm Nhật Bản, lên tiếng phản đối các cuộc tấn công, đồng thời đánh giá cao lập trường “cân bằng và công bằng” của Tokyo cũng như mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Iran.

Ông Araghchi cho biết, một số quốc gia đang cố gắng làm trung gian chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Iran “cởi mở với mọi sáng kiến” và sẵn sàng xem xét các đề xuất.

Ông nói rằng dù các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, Mỹ vẫn chưa cho thấy họ sẵn sàng cho một giải pháp thực sự.

Bình Giang
Kyodo
