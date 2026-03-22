Mỹ - Israel tuyên bố tăng cường tấn công, Iran đối mặt tuần 'bão tố'

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ “tăng cường đáng kể” trong tuần tới, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc “giảm dần” các nỗ lực quân sự.

(Ảnh: Reuters)

“Tuần tới, cường độ các cuộc tấn công mà Lực lượng Phòng vệ Israel và quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào Iran và những cơ sở hạ tầng mà họ dựa vào sẽ tăng lên đáng kể. Chiến dịch do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dẫn đầu sẽ tiếp tục”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố.

Quân đội Israel cho biết, hiện còn “hàng ngàn” mục tiêu cần tấn công ở Iran. Do đó, nước này sẵn sàng cho việc chiến dịch kéo dài thêm nhiều tuần nữa. “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu”, ông Katz nhấn mạnh.

Tuyên bố này của quân đội Israel trái ngược với phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông cho biết, Mỹ đã “gần đạt được các mục tiêu của mình” và sẽ xem xét “giảm dần các nỗ lực quân sự ở Trung Đông”.

Trong khi đó, hàng ngàn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đang trên đường đến Trung Đông, vào thời điểm cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ tư.

Ngày 21/3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - Brad Cooper - cho biết, quân đội nước này đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Ông cho biết, các mục tiêu này bao gồm 130 tàu chiến, cũng như “hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái tấn công tiên tiến của Iran”.

“Khả năng chiến đấu của Iran đang suy giảm khi các cuộc tấn công của chúng ta tăng cường”, ông Cooper nói.

Cũng theo ông Copper, khả năng đe dọa Eo biển Hormuz của Iran đã “suy giảm” sau khi quân đội Mỹ thả nhiều quả bom nặng 2.270 kg xuống một cơ sở ngầm “kiên cố” nằm dọc bờ biển Iran, nơi nước này dùng để cất giữ tên lửa hành trình chống hạm, bệ phóng tên lửa di động và các thiết bị khác.

“Chúng tôi không chỉ phá hủy cơ sở này mà còn xóa sổ các trạm hỗ trợ tình báo và các trạm tiếp sóng radar tên lửa được sử dụng để theo dõi chuyển động của tàu thuyền”, Đô đốc Cooper cho biết.