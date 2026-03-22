Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng khu vực nếu Mỹ tấn công nhà máy điện

TPO - Iran cảnh báo sẽ trả đũa Mỹ bằng việc tấn công cơ sở hạ tầng của nước này trong khu vực nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của Tehran.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cho biết: "Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị đối phương tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ và Israel trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump phát tối hậu thư, cảnh báo sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Theo dữ liệu từ OpenInfraMap, Iran hiện có khoảng 110 nhà máy điện khí, bên cạnh các nguồn năng lượng khác như mặt trời, thủy điện, điện gió, điện dầu, diesel, than và địa nhiệt. Ba nhà máy lớn nhất đều sử dụng khí đốt, gồm Damavand, Shahid Salimi và Shahid Rajai với công suất lần lượt gần 2.900 MW, hơn 2.200 MW và hơn 2.000 MW.

Iran vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện. Số liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho thấy trong năm 2023, nước này sản xuất hơn 340.000 GWh điện từ nhiên liệu hóa thạch, so với khoảng 28.000 GWh từ năng lượng tái tạo.

Về điện hạt nhân, Iran hiện chỉ vận hành một lò phản ứng tại Bushehr và đang xây dựng thêm một lò khác. Năm 2023, sản lượng điện hạt nhân đạt khoảng 5.740 GWh.

Trước đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết một “vật thể bay” đã tấn công khu phức hợp hạt nhân Bushehr, song không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể.