Tình báo Mỹ, Israel truy tìm tung tích của Lãnh tụ Tối cao Iran

TPO - Hai tuần sau khi ông Mojtaba Khamenei được chọn kế nhiệm cha mình làm Lãnh tụ Tối cao Iran, các cơ quan tình báo Mỹ và Israel được cho là vẫn đang cố gắng tìm kiếm dấu hiệu về ông.

Cha của ông Mojtaba Khamenei - Đại giáo chủ Ali Khamenei - đã bị ám sát hôm 28/2, ngày đầu tiên của chiến dịch do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công đó, nhưng mức độ thương tích vẫn chưa rõ ràng.

Ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm Lãnh tụ Tối cao vào ngày 8/3. Tuyên bố đầu tiên của ông được phát đi bởi một người dẫn chương trình truyền hình, không phải qua băng ghi âm hoặc video.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Giờ đây, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cơ quan tình báo Mossad của Israel và các lực lượng tình báo khác đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy ông Khamenei còn khỏe mạnh và đang điều hành Iran.

Theo Axios, ông Khamenei được cho là đang tránh xuất hiện trước công chúng để giảm nguy cơ bị ám sát hoặc tránh để lộ vết thương của mình. Các thông tin tình báo cho thấy, ông Khamenei vẫn còn sống, và các quan chức Iran đang cố gắng lên lịch gặp gỡ ông.

Các cơ quan tình báo cũng đã theo dõi sát sao việc ông Khamenei đưa ra tuyên bố bằng video nhân dịp ngày Tết truyền thống Nowruz của Iran, tương tự những gì cha ông thường làm. Nhưng thay vào đó, ông lại đưa ra một tuyên bố bằng văn bản.

Một quan chức Mỹ mô tả tình hình là “vô cùng kỳ lạ”. “Chúng tôi không nghĩ rằng ông ấy không còn sống, nhưng đồng thời chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy ông ấy đang nắm quyền”, quan chức Mỹ nói thêm.

Trong thông điệp chúc mừng Tết cổ truyền Nowruz, ông Khamenei tuyên bố đây sẽ là một năm của “nền kinh tế kháng chiến dưới sự đoàn kết và an ninh quốc gia". Ông Khamenei cũng cho biết, các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Oman không phải do Iran hoặc các lực lượng đồng minh của nước này thực hiện.

Một quan chức Mỹ nói với Axios, rằng CIA đang xác minh xem các bức ảnh của Khamenei được công bố cùng với thông điệp Nowruz của ông có được chụp gần đây hay không.

“Chúng tôi đã mong đợi được thấy ông Mojtaba Khamenei dưới một hình thức nào đó. Nhưng ông ấy đã không tận dụng cơ hội này”, quan chức Mỹ nói.

Vài ngày sau khi ông Khamenei được chọn làm Lãnh tụ Tối cao, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã bị thương trong vụ tấn công ngày 28/2.

Kể từ đó, Israel và Mỹ đã loại bỏ một loạt quan chức cấp cao của Iran, trong đó có Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, người mà Israel mô tả là “lãnh đạo thực tế” của Iran.