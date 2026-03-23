Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố đang tiến hành đàm phán, Iran lên tiếng

TPO - Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang thảo luận về việc chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết sẽ hoãn các cuộc tấn công vào nhà máy điện của Tehran theo thời hạn 48 giờ đưa ra trước đó.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có những "cuộc đàm phán hiệu quả" vào cuối tuần qua và Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự vào cơ sở điện lực và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran trong hai ngày qua đã có những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết triệt để và toàn diện các hành động thù địch ở Trung Đông", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Hai (23/3).

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

"Dựa trên tiến triển của các cuộc đối thoại sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào kết quả đàm phán", ông Trump lưu ý.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới, hãng tin Fars của Iran đưa tin không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Mỹ.

Hãng tin cũng cho biết ông Trump đã nhượng bộ về việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran sau khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện trên khắp khu vực.