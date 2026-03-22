Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Qatar: Trực thăng quân sự rơi xuống biển, nhiều người thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất sáu người đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng quân sự của Qatar gặp tai nạn trên biển.

Theo Bộ Quốc phòng Qatar, chiếc trực thăng nói trên gặp tai nạn sáng 22/3 ở vùng biển thuộc lãnh hải nước này.

Trên trực thăng có bảy người, nhưng ít nhất sáu người đã thiệt mạng. Các hoạt động tìm kiếm người mất tích cuối cùng đang được tiến hành.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do “sự cố kỹ thuật”, và không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc là do hành động thù địch.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Qatar đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran kể từ khi Mỹ và Israel cùng phối hợp tấn công Iran vào ngày 28/2. Trong đó, khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, một trong những trung tâm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, đã bị tấn công nhiều lần.

Reuters
#Qatar #rơi trực thăng #Trung Đông #vùng Vịnh #Iran

