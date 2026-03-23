Tổng thống Trump nói Mỹ đàm phán với ‘một nhân vật cấp cao’ nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết, Mỹ đang đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong chính quyền Iran, nhưng không phải tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được ông Trump đưa ra khi trả lời các phóng viên tại sân bay ở West Palm Beach, nơi ông vừa nghỉ ngơi cuối tuần.

Khi được phóng viên CNN hỏi Mỹ đang đàm phán với ai ở Iran, ông Trump nói: "Một nhân vật cấp cao. Đừng quên: Chúng ta đã loại bỏ các lãnh đạo Iran ở cấp độ cao nhất, cấp độ hai và phần lớn cấp độ ba. Nhưng chúng ta đang làm việc với một người mà tôi tin là được kính trọng và cũng đang lãnh đạo Iran”.

Tổng thống Trump cho biết, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông - Jared Kushner - đã tham gia các cuộc đàm phán, nhưng ông không tiết lộ danh tính người mà họ đang liên lạc ở phía Iran.

Khi phóng viên CNN hỏi thêm, liệu có phải Mỹ đang đàm phán với ông Khamenei hay không, ông Trump nói: "Không, không phải là Lãnh tụ Tối cao. Chúng tôi chưa nghe tin gì từ ông ấy”.

Cũng theo Tổng thống Trump, đã có “những điểm đồng thuận quan trọng” với Iran sau các cuộc đàm phán.

“Chúng ta hãy xem điều này sẽ dẫn đến đâu. Tôi cho rằng, các cuộc đàm phán đã diễn ra một cách hoàn hảo”, ông Trump nói, cho biết đây là sáng kiến của Iran. Các cuộc đàm phán được cho là kéo dài đến tối 22/3.

“Tôi cho rằng, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có thể chấm dứt xung đột một cách triệt để”.

“Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi cũng muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nhấn mạnh, tiết lộ rằng sẽ có thêm các cuộc điện đàm vào ngày 23/3, tiếp theo là một cuộc gặp trực tiếp “rất, rất sớm”.

“Chúng ta sẽ có khoảng thời gian năm ngày, xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump trả lời báo giới ngày 23/3. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở cửa”. Đáng chú ý, ông bày tỏ mong muốn rằng tuyến đường vận chuyển quan trọng này sẽ nằm dưới sự kiểm soát chung của Mỹ và Iran.

“Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại, nếu các cuộc đàm phán với Iran diễn ra suôn sẻ. Nó sẽ được kiểm soát chung. Tôi và lãnh đạo Iran, bất kể lãnh đạo hiện tại và kế nhiệm là ai”, ông Trump nói.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang thảo luận về việc chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự vào cơ sở điện lực và năng lượng của Iran trong vòng năm ngày.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời một nguồn tin cho biết, không có liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp nào với Mỹ.

Theo Fars, ông Trump đã rút lại ý định nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran sau khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện trên khắp Tây Á.

Chính quyền Iran hiện chưa bình luận về những phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump.

Giá dầu đã lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran có thể chấm dứt chiến tranh.

Dầu Brent đã giảm hơn 7% xuống dưới 99 USD/thùng, sau khi tăng lên 114 USD/thùng vào đầu ngày. Dầu WTI đã giảm 8% xuống còn 90 USD/thùng, thấp hơn khoảng 10 USD so với mức giao dịch đầu ngày.