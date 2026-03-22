Iran phủ nhận tấn công căn cứ quân sự Anh - Mỹ cách 4.000 km

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức cấp cao của Iran khẳng định, nước này không chịu trách nhiệm và không đứng đằng sau các vụ tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

image-1774178293125.jpg
Đảo Diego Garcia. (Ảnh: AP)

Lời phủ nhận được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin, hai tên lửa đạn đạo tầm trung đã được bắn về phía căn cứ Diego Garcia, nhưng không tên lửa nào trúng đích.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper lên án vụ việc là “lời đe dọa liều lĩnh của Iran”, đồng thời khẳng định Anh sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công và chỉ giới hạn vai trò của mình ở việc hỗ trợ phòng thủ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran đã nói với Al Jazeera, rằng nước này không chịu trách nhiệm về vụ tấn công căn cứ Diego Garcia. Ngoài ra, không có thông tin chi tiết nào được công bố.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đặc biệt, vì căn cứ Diego Garcia nằm cách Iran 4.000 km, gấp đôi giới hạn 2.000 km mà Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã chủ động đặt ra đối với tên lửa của mình.

Diego Garcia là một trong hai căn cứ mà Anh cho phép Mỹ sử dụng như một phần của chiến dịch chống lại Iran.

Căn cứ này nằm trên hòn đảo cùng tên thuộc quần đảo Chagos. Đây là nơi đóng quân chung của quân đội Mỹ và Anh từ những năm 1970, và là căn cứ cho máy bay ném bom tầm xa cùng các khí tài chiến lược khác.

Tại căn cứ này có khoảng 2.500 binh sĩ, phần lớn là người Mỹ. Washington mô tả căn cứ là “một nền tảng gần như không thể thiếu” cho các hoạt động trên khắp Trung Đông, Nam Á và Đông Phi.

Minh Hạnh
RT, Al Jazeera
Xem thêm

Cùng chuyên mục