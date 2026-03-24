Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố chiến tranh tiếp diễn đến khi Iran được bồi thường

TPO - Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Mohsen Rezaei - cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, vừa tuyên bố cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà nước này đã gánh chịu.

Hiện trường một vụ tấn công vào thủ đô Tehran của Iran. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu trên truyền hình phát sóng ngày 23/3, ông Rezaei cũng tuyên bố rằng Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi “tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ, và đạt được các bảo đảm quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý được thiết lập nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran”.

“Chúng tôi thấy rằng lực lượng vũ trang của mình đang tiến hành các hoạt động bằng sức mạnh”, ông Rezaei nói.

Vị cố vấn này khẳng định “cuộc chiến thực chất đã kết thúc” hơn 1 tuần trước và “Mỹ đã sẵn sàng dừng lại và theo đuổi một lệnh ngừng bắn”, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “thúc đẩy tiếp tục”.

Ông Rezaei cho rằng sau ngày thứ 15, “Mỹ đã hiểu rõ rằng không có con đường nào dẫn đến chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, rằng người Iran đang yêu cầu “trừng phạt hoàn toàn và ăn năn” đối với những “kẻ xâm lược.”

Cũng trong ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận mới với Tehran đã bắt đầu lại ngay sau khi ông đe dọa ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng Iran.

“Chúng tôi dự định ngày mai sẽ bắn phá một số nhà máy điện của họ, và chúng tôi sẽ không làm điều đó, chúng tôi sẽ tạm hoãn. Hy vọng chúng tôi sẽ không phải làm điều đó, và hy vọng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận tốt cho tất cả chúng ta”, ông phát biểu tại sự kiện ở Tennessee.

Trước đó, ông Trump cảnh báo Iran rằng ông dự định nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng chủ chốt trước ngày 23/3 nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz. Ông cho biết, điều đó đã thúc đẩy các cuộc đàm phán được khởi động lại từ tối 21/3, và các cuộc thảo luận quan trọng hơn diễn ra vào ngày 22/3.

“Tôi nghĩ họ rất tích cực. Họ muốn hòa bình”, ông Trump nói.

Israel sẽ tiếp tục tấn công

Ngày 23/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng có cơ hội biến những thành quả quân sự lớn mà Mỹ và Israel đạt được trở thành một thỏa thuận có thể “bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng tôi”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu nói trong bài phát biểu trên truyền hình rằng Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Iran và Li-băng. “Chúng tôi đang giáng đòn vào chương trình tên lửa và chương trình hạt nhân, và chúng tôi tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho Hezbollah”.

Ông Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với ông Trump trước đó trong ngày, và tin rằng Israel có thể “tận dụng những thành tựu đáng kể mà chúng tôi đã đạt được cùng quân đội Mỹ để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến thông qua một thỏa thuận, một thỏa thuận sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng tôi”.

Ông Netanyahu cũng tuyên bố Israel gần đây đã loại bỏ 2 nhà khoa học hạt nhân và ám chỉ rằng các hoạt động tiếp theo đang đến. “Chỉ vài ngày trước, chúng tôi đã loại bỏ thêm 2 nhà khoa học hạt nhân, và sẽ còn nhiều hành động nữa. Chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn của mình trong mọi hoàn cảnh”, ông nói.

Cho đến nay, Tehran và Washington phần lớn liên lạc thông qua các quan chức của một số quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, nhằm nỗ lực giảm leo thang bạo lực trong khu vực, các nguồn tin cho biết.