Iran bác tin đàm phán, chuẩn bị 'dành bất ngờ cho Mỹ và Israel'

Minh Hạnh

TPO - Iran đang chuẩn bị những “bất ngờ mới” dành cho Mỹ và Israel trong vài ngày tới, một nguồn tin quân sự nói với Tasnim. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nước đang đàm phán, nhưng Iran phủ nhận.

(Ảnh: Nur Photo)

“Tổng thống Mỹ Trump nên rời mắt khỏi điện thoại và mạng xã hội. Từ giờ trở đi, ông chỉ nên tập trung vào bầu trời, thị trường chứng khoán và giá dầu”, nguồn tin của Tasnim nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Tương tự, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran trích dẫn nguồn thạo tin cho biết, các kế hoạch đang được chuẩn bị cho những hành động tiềm tàng nhắm vào Tel Aviv, cũng như một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel.

“Các kế hoạch đặc biệt đang được xây dựng nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel. Điều này sẽ hoàn toàn xóa bỏ mọi hy vọng đàm phán trong tâm trí những bên gây hấn”, nguồn tin nói.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công vào các nhà máy điện của Iran trong 5 ngày, khi hai nước “đang tiến hành các cuộc đàm phán”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - khẳng định, nước này không đàm phán với Mỹ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên IRNA, ông Baghaei cho biết trong những ngày gần đây, Iran đã nhận được thông điệp từ “các quốc gia thân thiện” truyền đạt yêu cầu đàm phán của Mỹ để chấm dứt chiến tranh. Iran đã đáp trả phù hợp với những gì ông Baghaei gọi là “lập trường nguyên tắc của đất nước”.

Ông cũng cho biết, các phản hồi của Iran đã nhấn mạnh lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran bị tấn công. Ông nói thêm rằng, bất kỳ hành động nào nhằm cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đều sẽ vấp phải phản ứng quyết đoán từ lực lượng vũ trang Iran.

CNN, RT
#Mỹ #Iran #Israel #đàm phán hoà bình #Tổng thống Mỹ Donald Trump

