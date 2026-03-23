Đổ nợ vì trót vay tiền xây nhà tái định cư, chờ nhà nước hỗ trợ

Phạm Trường
TPO - Được cấp đất tái định cư để di dời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, 36 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa đã vay tiền xây dựng nhà cửa, thế nhưng gần 2 năm trôi qua, họ vẫn lâm cảnh “nợ nần” vì chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Khu tái định cư bản Sạy, xã Trung Thành (tỉnh Thanh Hóa) nằm cheo leo trên ngọn đồi cao, cách khá xa trung tâm xã. Nơi đây có 36 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số được nhà nước có chính sách di dời từ vùng nguy cơ sạt lở tới.

Trái ngược với hình ảnh những ngôi nhà sàn, nhà cấp 4 kiên cố thì cuộc sống của người dân nơi đây vẫn nhiều khó khăn. Tất cả họ đang phải sống trong cảnh nợ nần, vì chưa nhận được tiền hỗ trợ làm nhà.

Một góc khu tái định cư bản Sạy, xã Trung Thành (Thanh Hóa).

Theo người dân địa phương, 36 hộ dân ở bản Sạy trước sống ở vùng nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét. Cuối năm 2023, UBND huyện Quan Hóa và xã Trung Thành (cũ) đã làm mặt bằng khu tái định cư để di dời người dân đến nơi an toàn. Cùng với chính sách giao đất, trong các cuộc họp, chính quyền địa phương cho biết, mỗi hộ còn được hỗ trợ tiền làm nhà. Với hộ nhà sàn được hỗ trợ 50 triệu đồng, hộ nhà cấp 4 hỗ trợ 70 triệu đồng, hộ nhà 2 tầng trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Khoảng tháng 9 - 10/2024, 36 hộ dân bản Sạy từ nơi ở cũ đã chuyển lên khu tái định cư mới và tái thiết lại cuộc sống.

“Được cán bộ xã và huyện hứa sau khi làm nhà sẽ nhận được tiền hỗ trợ nên tôi vay 80 triệu đồng mua vật liệu, thuê người làm nhà. Nhà xây xong, cuộc sống nơi ở mới đã gần 2 năm qua nhưng chưa ai nhận được tiền hỗ trợ”, ông Hà Văn Khụa (SN 1964, trú bản Sạy) nói.

Người dân bản Sạy lâm cảnh "nợ nần" vì vay tiền xây nhà xong nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Là đối tượng tàn tật, cuộc sống dựa vào tiền bảo trợ xã hội hàng tháng, cuộc sống của anh Hà Văn Nguyên (SN 1985), đã nghèo nay lại càng khó khăn hơn.

“Làm nhà ở khu tái định cư mới tôi đã vay hơn 60 triệu đồng, cứ nghĩ xong nhà có tiền hỗ trợ để trả nhưng chờ mãi vẫn không có. Bây giờ bản thân còn khó khăn, chưa nói lấy đâu số tiền đó để trả nợ”, anh Nguyên lo lắng.

Ông Đinh Văn Hợp, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Sạy cho biết, các hộ dân tái định cư ở bản đa phần là hộ nghèo, có cuộc sống rất khó khăn. Do không được tiền hỗ trợ làm nhà, nên nhiều hộ sống trong cảnh nợ nần, không có khả năng chi trả. Từ tháng 1/2025 tới nay, xã Trung Thành đã tổ chức 4 cuộc họp để lắng nghe kiến nghị của người dân song đến nay chưa có kết quả.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phạm Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết, dự án sắp xếp dân cư giai đoạn 2021 – 2025 thuộc nguồn từ chương trình mục tiêu Quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định 1719. Dự án này do UBND huyện Quan Hóa (cũ) làm chủ đầu tư, đã nghiệm thu và quyết toán trước khi sáp nhập xã, bỏ cấp huyện. Sau khi sáp nhập xã, chính quyền mới không được bàn giao hồ sơ dự án và không đủ thẩm quyền giải quyết.

“Khi nhận được phản ánh việc 36 hộ dân tái định cư ở bản Sạy chưa nhận được tiền hỗ trợ làm nhà, xã đã lấy ý kiến và có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa cùng sở, ngành liên quan để sớm có phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân”, bà Tuyết nói.

Phạm Trường
#hỗ trợ nhà ở #tái định cư #người dân nghèo #chính sách hỗ trợ #Thanh Hóa #dân tộc thiểu số

