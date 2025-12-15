Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Gửi tiết kiệm BIDV trúng thưởng 2.026 quà Phát Lộc

PV.

Để phục vụ nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng vào dịp cuối năm 2025 và đón năm mới 2026, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” dành cho khách hàng gửi mới hoặc quay vòng tiền gửi tiết kiệm.

Từ nay đến hết 31/1/2026, mỗi giao dịch gửi tiết kiệm đủ điều kiện của khách hàng sẽ được nhận mã dự thưởng tham gia quay số may mắn.

Trong chương trình, BIDV dành 2.026 giải thưởng với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Giải cao nhất - Giải Đại Phát Lộc - là một sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng; bên cạnh đó là 2.025 Giải Phát Lộc, mỗi giải trị giá 666.666 đồng, như lời chúc tài lộc gửi tới khách hàng trong mùa Giáng sinh và năm mới.

bdiv.jpg

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên BIDV SmartBanking sẽ nhận gấp đôi mã dự thưởng so với giao dịch tại quầy, gia tăng gấp bội cơ hội trúng thưởng.

Chương trình áp dụng cho các kỳ hạn 6, 12, 13, 18 và 24 tháng, với số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng. Đặc biệt, các khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian này được hưởng mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu đầu tư an toàn và ổn định dịp cuối năm.

Khách hàng có thể tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng BIDV SmartBanking hoặc đến trực tiếp tại hơn 1.000 điểm giao dịch BIDV trên toàn quốc. Trong bối cảnh giao dịch số phát triển mạnh, BIDV kỳ vọng chương trình mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn và nhiều ưu đãi cho khách hàng trên hành trình đón năm mới.

Chương trình sẽ kết thúc ngày 31/01/2026. Thông tin chi tiết liên quan đến chương trình được đăng tải trên website BIDV và tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

PV.
#Chương trình khuyến mại gửi tiết kiệm #Giải thưởng cuối năm BIDV #Gửi tiết kiệm trực tuyến #Ưu đãi lễ hội cuối năm #Giao dịch số và lợi ích #Chương trình trúng thưởng tiết kiệm #Khuyến mãi mùa lễ hội 2025 #Lãi suất cạnh tranh cuối năm #Giao dịch tại điểm BIDV #Chương trình đón năm mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục