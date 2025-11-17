BIDV và JBIC ký kết thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh

Thỏa thuận được trao trước sự chứng kiến của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long trong khuôn khổ Phiên họp cấp cao AZEC Việt Nam – Nhật Bản lần thứ IV tại Hà Nội.
Thỏa thuận hợp tác khẳng định mối quan hệ truyền thống và hiệu quả giữa hai ngân hàng hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản từ năm 2013. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác song phương hướng tới mục tiêu khử các-bon và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
Nội dung hợp tác trọng tâm của Thỏa thuận bao gồm việc xem xét tài trợ các dự án tiềm năng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, mang lại lợi ích cho các bên và tối đa lợi ích quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản. Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai bên trong hành trình hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự kiện ký kết MOU giữa BIDV và JBIC có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai ngân hàng mà còn góp phần vào thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp hai nước và sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội trong khu vực nói chung.
+ Được thành lập năm 1957, BIDV là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất và có quy mô hoạt động lớn nhất thị trường Việt Nam. Đến hết quý III/2025, BIDV có tổng tài sản đạt 3,07 triệu tỷ đồng. BIDV có mạng lưới hơn 1.100 chi nhánh, phòng giao dịch tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước và các hiện diện thương mại tại nước ngoài; phục vụ gần 500.000 khách hàng doanh nghiệp, gần 22 triệu khách hàng cá nhân...
+ JBIC Được thành lập vào năm 2012, là một định chế tài chính chính sách do Chính phủ Nhật Bản sở hữu hoàn toàn. Mục tiêu chính của JBIC là đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế - xã hội Nhật Bản và quốc tế, thông qua việc thực hiện các lĩnh vực hoạt động như: thúc đẩy việc phát triển và đảm bảo mua lại các tài nguyên ở nước ngoài có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản…