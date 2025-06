Kiểm tra, đánh giá cầu trong vùng ảnh hưởng của bão số 1

TPO - Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 1. Khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe với thời gian nhanh nhất.

Do ảnh hưởng của bão số 1, trong sáng nay mưa lớn khiến một số nơi ở TP Huế xảy ra ngập cục bộ. Đặc biệt mưa lớn còn gây sạt lở, làm tắc nghẽn tuyến đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hương Phú (huyện Phú Lộc). Hiện tuyến đường này đã cấm lưu thông, chờ mưa ngớt sẽ tiến hành các bước thông đường.

Liên quan đến công tác ứng phó bão số 1, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản yêu cầu các Khu quản lý đường bộ (QLĐB) và Sở Xây dựng các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình đường, cầu, cống, nhà kho, phương tiện, máy móc thi công để hạn chế thiệt hại do bão số 1 gây ra.

Chuẩn bị dầm cầu, phao, máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng bảo đảm giao thông khi sự cố xảy ra. Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.

Đối với các vị trí sạt lở lớn gây tắc giao thông phải cử ngay lãnh đạo Khu QLĐB, lãnh đạo Sở Xây dựng đến hiện trường; triển khai ngay phương án phân luồng giao thông từ xa và chủ động phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương khi phân luồng. Khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe với thời gian nhanh nhất.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 1. Đối với cầu yếu, phải tổ chức theo dõi thường xuyên và xử lý kịp thời khi thời tiết xấu ảnh hưởng đến khai thác đảm bảo an toàn công trình, cũng như an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu các Ban Quản lý dự án 3, 4, 5 triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các công trình đang trong quá trình thi công dở dang;

Các đơn vị phải có phương án phòng ngừa tác hại của thiên tai nhằm bảo đảm an toàn khối lượng đã thi công, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình phụ trợ, trang thiết bị thi công, kho bãi chứa vật liệu, nhà xưởng, nhà sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên.

Nhà xưởng, kho bãi chứa vật liệu phải bố trí ở nơi cao, không ngập nước và phải được chằng buộc để không bị sập đổ khi gặp gió, bão. Các trang thiết bị thi công phải được bảo quản an toàn, các phương tiện nổi phải có âu giấu hoặc nơi khuất gió để neo giữ khi mưa bão.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương tổ chức lực lượng ứng cứu bảo đảm giao thông 24/24h; theo dõi chặt chẽ, diễn biến của bão số 1.