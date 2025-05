Kiểm tra công trình nguy cơ sạt lở, bến phà, cầu yếu

TPO - Cục Đường bộ vừa yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra kết cấu hạ tầng đường bộ, nhất là các công trình xung yếu như bến phà, cầu phao, cầu yếu... khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở đất, đá, các vị trí đã hư hỏng do mưa lũ năm ngoái chưa khắc phục xong.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian này, mưa lớn xảy ra trên diện rộng với cường độ lớn và có tính chất cực đoan ở khu vực phía Bắc.

Để chủ động ứng phó hậu quả do mưa lũ gây ra đối với công trình, nhà cửa, cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc; Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị;

Các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Ban Quản lý dự án 3, 4, 5; doanh nghiệp BOT quản lý, kinh doanh khai thác quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức BOT; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ trên các quốc lộ và cao tốc.

Cục Đường bộ yêu cầu kiểm tra kết cấu hạ tầng đường bộ, nhất là các công trình xung yếu như bến phà, cầu phao, cầu yếu, công trình neo đậu phà, ca nô, phao, ngầm, tràn, vị trí nguy cơ ngập, sạt lở đất, đá; các vị trí đã hư hỏng do mưa lũ năm ngoái chưa khắc phục xong.

Các đơn vị rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công; đặc biệt chú ý các hạng mục thi công tại khu vực dễ bị sụt trượt, các công trình ở miền núi Bắc Bộ hay có lũ quét đột xuất.

Trường hợp xuất hiện các vị trí sạt lở lớn, gây ách tắc giao thông, các đơn vị phải cử ngay lãnh đạo đơn vị đến hiện trường, triển khai ngay phương án phân luồng giao thông từ xa; khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe với thời gian nhanh nhất.

Thực hiện cắm đầy đủ báo hiệu đường bộ, biển cấm tạm thời tại các vị trí ngầm, tràn và các đoạn đường bị ngập do lũ lụt, các vị trí sạt lở đất đá, sạt, trượt, đứt nền đường; báo hiệu đường thủy, phao, tiêu tại các bến phà, cầu phao đường bộ. Kiên quyết không cho phép người, phương tiện tham gia giao thông đi qua các vị trí nguy hiểm; rà soát các dự án đang thi công để có biện pháp bảo đảm an toàn công trình, an toàn lao động, phòng, tránh nguy cơ sạt lở, hư hỏng công trình.

Cục Đường bộ yêu cầu không tổ chức vận chuyển hành khách sang sông trong điều kiện thời tiết xấu như giông, lốc, lũ lớn; duy trì chế độ trực phòng chống thiên tai 24/24h.