Sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh: Trung chuyển 2.700 khách của 12 đoàn tàu

TPO - Theo Cục Đường sắt Việt Nam, do sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh, Phú Yên, trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, từ chiều 21/5 đến sáng 22/5, ngành đường sắt phải trung chuyển khoảng 2.700 hành khách của 12 đoàn tàu đi từ ga La Hai đến ga Tuy Hòa và ngược lại, để tiếp tục hành trình vào Nam ra Bắc.

Cục Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, tình hình sạt lở tại hầm Chí Thạnh đang diễn biến phức tạp, thời gian khắc phục sự cố có thể kéo dài.

Chi Nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh đã có công điện gửi các đơn vị có liên quan tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa hai ga La Hai và ga Tuy Hòa.

Theo đó, hành khách đi trên các chuyến tàu khách từ ga Hà Nội, ga Đà Nẵng đi vào Nam vào các ngày 20/5 và 21/5, sẽ được trung chuyển bằng ô tô từ ga La Hai đến ga Tuy Hòa.

Ở chiều ngược lại, hành khách đi các chuyến tàu khách từ ga Sài Gòn ngày 21/5, đi ra Bắc sẽ được trung chuyển bằng ô tô từ ga Tuy Hòa đến ga La Hai.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng sự cốt lở hầm, từ chiều 21/5 đến sáng nay, ngành đường sắt trung chuyển khoảng 2.700 hành khách của 12 đoàn tàu đi từ ga La Hai đến ga Tuy Hòa và ngược lại, để tiếp tục hành trình vào Nam ra Bắc.

Tại ga Sóng Thần, không tổ chức chạy các đoàn tàu hàng của Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội trong đêm ngày 21/5.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào lúc 10h15 ngày 21/5, tại hầm đường sắt Chí Thạnh, thuộc khu gian La Hai - Chí Thạnh (xã An Định, huyện Tây An, Phú Yên) đã xảy ra vụ sự cố nghiêm trọng sạt lở đất đá trong hầm đường sắt. Rất may vụ sạt lở không có thiệt hại về người và tài sản.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân vụ sự cố là do thi công tại vị trí có địa chất đất yếu, phức tạp. Các đơn vị chức năng đang tập trung khắc phục, song hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, vào ngày 12/4, sự cố sụt lở đất đá trên đỉnh hầm Bãi Gió (Khánh Hòa) đã làm ách tắc tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM trong khoảng 10 ngày. Sự cố này khiến cho ngành đường sắt thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.