Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng quy hoạch xây dựng giao thông ngầm khu vực trung tâm như thế nào?

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngoài tính toán làm hầm qua sân bay và sông Hàn, TP Đà Nẵng còn quy hoạch nhiều tuyến giao thông ngầm khu vực trung tâm nhằm tiết kiệm quỹ đất, tạo thành một không gian ngầm hoàn chỉnh, đa năng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất...

Ngày 14/8, UBND TP Đà Nẵng đã công bố đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, định hướng phát triển giao thông ngầm, đề xuất quy hoạch một số tuyến giao thông ngầm qua sân bay, qua sông Hàn, qua ga đường sắt mới

Cụ thể, hầm qua sân bay là tuyến giao thông kết nối phía đông và phía tây sân bay nhằm giảm tải cho các đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám. Tuyến đường bộ bắt đầu đi ngầm từ sau nút giao Trường Chinh – Đinh Thị Vân - qua sân bay - Duy Tân. Sau khi qua nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường bộ bắt đầu đi nổi. Tuyến hầm đường bộ có chiều dài khoảng 2,1km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT1).

dji-0045.jpg
Đà Nẵng định hướng phát triển nhiều tuyến giao thông ngầm. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong khi đó, hầm qua sông Hàn kết nối đường Đống Đa và đường Vân Đồn. Tuyến gồm hầm đường bộ và MRT, có chiều dài khoảng 0,83km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT2).

Hầm qua ga đường sắt mới nằm trên đường nối ga đường sắt và đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tuyến đi ngầm qua ga đường sắt mới, đường sắt cao tốc, đường sắt thường, đường bộ cao tốc. Chiều dài tuyến đi ngầm khoảng 0,8km. Quy mô hầm tương ứng với tuyến mặt đất và tuyến giao thông công cộng LRT3.

Bên cạnh đó, một số nút giao khác mức có bố trí hầm chui với quy mô mặt cắt phù hợp với nút giao thông.

Ngoài ra, các tuyến vận tải công cộng cũng sẽ định hướng phát triển giao thông ngầm. Trong đó, tuyến MRT 1 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao Vành đai 2 (Vành đai tây 2) – Đinh Liệt, đi ngầm qua sân bay, tiếp tục đi ngầm theo hướng đường bao phía đông sân bay – Công viên 29 Tháng 3 – đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 6,1km.

Tuyến MRT 2 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao Ngô Quyền – Trần Thánh Tông, ngầm qua sông Hàn, đường Đống Đa đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 4,3km.

Tuyến LRT 6 đi ngầm đoạn trước tượng đài 2 Tháng 9, chiều dài ngầm khoảng 1,3km.

Bố trí các ga ngầm dọc theo tuyến MRT và LRT ngầm. Trong đó đặc biệt tại các điểm đầu mối giao thông lớn cần bố trí ga ngầm kết hợp điểm trung chuyển và phát triển thương mại dịch vụ (ngầm và nổi) như phía đông và tây Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, vị trí ga đường sắt cũ....

Ngoài các tuyến đường bộ ngầm vượt công trình, vượt sông nêu trên, theo quy hoạch còn có các tuyến giao thông đường bộ ngầm. Các tuyến này sẽ được nghiên cứu kết hợp với Quy hoạch không gian ngầm đô thị.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay, khu vực trung tâm TP Đà Nẵng có mật độ phát triển đô thị dày đặc, quỹ đất để phát triển hạ tầng giao thông rất hạn chế, sân bay nằm ở vị trí chia cắt phía đông và phía tây trung tâm thành phố. Do đó, định hướng phát triển giao thông ngầm nhằm tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng.

Theo Quy hoạch 359 và quy hoạch thành phố đã định hướng phát triển không gian ngầm tại các công trình công cộng, dịch vụ, nhà cao tầng, các nút giao thông chính, khu vực nhà ga, tuyến vận tải công cộng, kết nối với bãi đỗ xe và hầm giao thông ngầm để tạo thành một không gian ngầm hoàn chỉnh, đa năng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất...

Nguyễn Thành
#quy hoạch giao thông ngầm Đà Nẵng #hầm qua sông Hàn #hầm qua sân bay Đà Nẵng #giao thông đô thị Đà Nẵng #tuyến MRT Đà Nẵng #tuyến LRT Đà Nẵng #quy hoạch không gian ngầm Đà Nẵng #Đà Nẵng #sông Hàn #Sân bay Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục