Đà Nẵng cần có 'kiến trúc sư trưởng' về đổi mới sáng tạo?

TPO - Nhiều ý kiến đề xuất chính quyền cần có cơ chế và mạnh dạn đặt hàng các doanh nghiệp khởi nghiệp, giải quyết các bài toán thực tiễn của Đà Nẵng, tạo đầu ra cụ thể cho các sản phẩm khởi nghiệp. Thậm chí, doanh nghiệp kiến nghị Đà Nẵng nên tuyển hoặc thuê "kiến trúc sư trưởng" để định hướng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Chiều 12/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu có buổi gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn để lắng nghe các góp ý, đề xuất giải pháp nhằm tìm đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp. Ảnh: Giang Thanh.

Đây là chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo TP. Đà Nẵng và các doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp... trên địa bàn sẽ được duy trì đều đặn hằng tháng nhằm "gỡ khó" cho cộng đồng khởi nghiệp.

Chương trình gặp mặt lần này thu hút hơn 60 doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp với nhiều kiến nghị để chính quyền đồng hành, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp.

Ông Vũ Tiến Dũng - Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO Đà Nẵng - đưa ra 3 đề xuất để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm, kết nối thị trường. Theo đó, chính quyền nên đặt hàng và tạo thị trường ban đầu cho start-up. "Các sở, ban, ngành của thành phố nên là khách hàng đầu tiên, bằng cách đưa bài toán thực tế để các startup giải quyết. Điều này không chỉ giúp start-up có doanh thu ban đầu mà còn đảm bảo sản phẩm của họ có tính ứng dụng cao", ông Dũng nói.

Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, start-up... đề xuất giải pháp để tìm đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Dũng còn đề xuất thành lập một liên minh quỹ đầu tư, kết nối các quỹ tư nhân, quỹ của các trường ĐH, quỹ của thành phố để tạo ra nguồn lực đủ lớn làm bệ đỡ cho các start-up. Bên cạnh đó là cộng đồng chuyên gia, cố vấn để định hướng, hỗ trợ start-up xây dựng và phát triển sản phẩm.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Phương Linh - đại diện Công ty CAS Energy - cũng kỳ vọng thành phố tích cực, chủ động đặt hàng cho start-up giải quyết các vấn đề thực tế.

"Ngoài ra, với các cơ chế đặc thù về chính sách dành cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính quyền nên cởi mở, tạo điều kiện cho start-up được thử nghiệm ý tưởng và giải pháp mới mẻ. Thành phố nên tìm kiếm, tuyển hoặc thuê "kiến trúc sư trưởng" để định hướng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo", bà Linh nói.

Ông Đỗ Quý Sự - đại diện Công ty Công nghệ FiveSS - đề xuất hình thành mạng lưới người tiêu dùng tiên phong trong cộng đồng start-up để dùng thử, mua sản phẩm của các thành viên, góp ý để các start-up hoàn thiện sản phẩm, tăng trưởng doanh thu.

"Đà Nẵng nên hình thành một điểm giới thiệu sản phẩm start-up, có thể là một địa điểm trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua thương mại điện tử. Ở đó có tất cả các sản phẩm khởi nghiệp của Đà Nẵng để bất cứ ai có nhu cầu mua bán, trao đổi có thể liên hệ", ông Sự chia sẻ.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - chia sẻ với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ghi nhận và đề nghị Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổng hợp các ý kiến trong buổi gặp mặt, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - đề nghị Trung tâm cần chuyển đổi vai trò thành đầu mối, chủ động tìm kiếm "bài toán" và đặt hàng cho doanh nghiệp khởi nghiệp có năng lực phù hợp. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ nghiên cứu và đưa ra giải pháp. Đây là mô hình nghiên cứu và phát triển thực tế, có đầu ra cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu có sự phân phối quỹ đầu tư phù hợp cũng như cam kết bảo mật khi các doanh nghiệp tham gia, phải làm và có kết quả cụ thể.