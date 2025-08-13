Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đà Nẵng đón khách quốc tế với 50.000 eSIM miễn phí

P.V

Từ ngày 12/8/2025, mỗi du khách quốc tế khi hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ được tặng một eSIM Hi Vietnam miễn phí, kèm 8GB dữ liệu tốc độ cao 5G sử dụng trong 24 giờ đầu tiên. 

Đây là một phần trong chương trình “50.000 eSIM Hi Vietnam miễn phí” do MobiFone phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group triển khai, nhằm thu hút du khách quốc tế đến với thành phố biển năng động trong mùa du lịch cao điểm cuối hè – giai đoạn được xem là “thời điểm vàng” đối với nhiều thị trường như Hàn Quốc, Ấn Độ…

Để nhận eSIM miễn phí, du khách từ 18 tuổi trở lên chỉ cần quét QR chương trình tại sảnh đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và xuất trình hộ chiếu nước ngoài. Du khách sử dụng thiết bị di động tích hợp eSIM và tải ứng dụng Sun Paradise Land để kích hoạt eSIM Hi Vietnam.

image001.png

Sở hữu eSIM Hi Vietnam, du khách sẽ được tặng 8GB data (tốc độ cao 5G) cho 24 giờ đầu tiên sau khi kích hoạt. Sau 24 giờ, du khách có thể tiếp tục sử dụng eSIM bằng việc mua thêm các gói cước tiếp theo của Hi Vietnam. Trong đó, thấp nhất là gói HVN3 – thời hạn 3 ngày, với quyền lợi 30 GB data, 50 phút thoại trong nước, 5 phút thoại quốc tế và miễn phí truy cập các ứng dụng Hi Vietnam, Facebook, YouTube, TikTok. Gói cao nhất – HVN30 (trị giá 300.000 đồng) thời hạn 30 ngày, với các quyền lợi ưu việt như 300 GB data, 300 phút thoại trong nước và 30 phút thoại quốc tế.

Không chỉ mang đến kết nối 5G tốc độ cao, eSIM Hi Vietnam còn là “tấm vé ưu đãi” mở ra hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách. Khi sử dụng eSIM, du khách sẽ nhận ngay voucher ưu đãi từ Sun World và nhiều đối tác, chẳng hạn: giảm 5% khi đặt vé cáp treo Sun World Ba Na Hills qua ứng dụng Sun Paradise Land, giảm 10% khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng do Sun World Ba Na Hills vận hành, giảm 10% khi mua sắm quà lưu niệm, hay giảm 10% giá cước taxi XanhSM cho hành trình đi và đến Sun World Ba Na Hills.

Đại diện MobiFone chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể góp phần tạo nên những trải nghiệm du lịch mượt mà, thuận tiện và an toàn hơn cho du khách quốc tế. Với hạ tầng viễn thông hiện đại và dịch vụ eSIM HiVietnam, MobiFone không chỉ đồng hành cùng du khách trong từng hành trình khám phá mà còn góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng như một thành phố du lịch thông minh, thân thiện và đáng sống. Việc hợp tác cùng Sun Group triển khai chương trình tặng eSIM lần này là bước đi thiết thực trong chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam.”

Bà Trần Nguyện, Phó Tổng giám đốc Khối Giải trí – Nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group cho biết: “Việc tặng 50.000 eSIM miễn phí cho du khách quốc tế là một phần trong nỗ lực của Sun Group và MobiFone nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng – điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Chúng tôi mong muốn du khách có một hành trình trải nghiệm đơn giản và dễ dàng nhất. Đây không chỉ là món quà thiết thực, mà còn là lời chào mừng nồng hậu từ Đà Nẵng – thành phố đáng sống – đến bạn bè quốc tế. Sun Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong hành trình phát triển du lịch chất lượng cao, thông minh và thân thiện.”

Theo số liệu mới nhất từ Tripbitoz, Đà Nẵng vừa lọt vào Top 4 điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất mùa hè 2025. Báo cáo cho thấy, thành phố biển miền Trung đặc biệt thu hút giới trẻ Hàn nhờ trải nghiệm đa dạng, giá cả hợp lý và hàng loạt điểm đến độc đáo.

“Sức hút của Đà Nẵng đến từ nhiều điểm tham quan nổi bật, đặc biệt là bãi biển Mỹ Khê, khu du lịch Sun World Ba Na Hills và phố cổ Hội An”, trích báo cáo. Riêng Sun World Ba Na Hills đã đón gần 500.000 lượt khách Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2025 – tương đương cứ 10 khách đến Đà Nẵng thì có 6 khách chọn trải nghiệm “chốn bồng lai” này.

Trong bối cảnh đó, chương trình tặng eSIM Hi Vietnam miễn phí cho khách quốc tế không chỉ giúp du khách dễ dàng kết nối ngay khi đặt chân tới Đà Nẵng, mà còn thể hiện nỗ lực của thành phố và doanh nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh một điểm đến hiện đại, cởi mở, luôn quan tâm đến việc nâng tầm trải nghiệm du lịch. Đây cũng là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu khách và sự đổi mới không ngừng của Đà Nẵng trên hành trình chinh phục du khách toàn cầu.

P.V
#MobiFone #eSIM

