Xã hội

Google News

Đà Nẵng trả lương 'khủng' để thu hút nhân tài

Nguyễn Thành
TPO - Đà Nẵng sẽ chi trả mức lương cao nhất là 150 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành để thu hút nhân tài.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có văn bản chỉ đạo giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ về thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đến làm việc và tổ chức các khóa bồi dưỡng chất lượng cao đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo Nghị quyết số 15 của Hội đồng nhân dân thành phố.

dscf0619.jpg
Đà Nẵng thực hiện chính sách thu hút nhân tài để phát triển thành phố.

Trước đó, HĐND TP Đà Nẵng đã có Nghị quyết quy định mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt bao gồm mức hỗ trợ thu nhập ban đầu, mức thu nhập hàng tháng, mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ và mức hỗ trợ thuê nhà ở.

Theo đó, đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành thì các cơ quan, địa phương, đơn vị có nhu cầu thu hút nhân lực đề xuất các mức lương từ 50 triệu đồng, 100 triệu đồng và 150 triệu đồng/tháng.

Đối với người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao thì chính sách hỗ trợ một lần ban đầu 100 triệu đồng/người/lần. Mức lương theo tháng, đối với chuyên gia chuyên môn, huấn luyện viên không quá 25 triệu đồng/tháng, văn nghệ sĩ, vận động viên không quá 20 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt còn được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, điều kiện làm việc, lưu trú tại địa phương, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu để phát huy hết khả năng chuyên môn và đạt thành tích cao nhất trong thi đấu.

Cùng với đó, TP cũng sẽ hỗ trợ tối đa 50% chi phí lưu trú tại TP Đà Nẵng trong thời gian công tác tại thành phố và số tiền không vượt quá 20 triệu đồng/tháng...

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #Phạm Đức Ấn #thu hút nhân tài #lương khủng #150 triệu đồng

