Điều tra vụ trẻ vị thành niên bị bạn trai quen qua mạng dụ dỗ vào khách sạn tại Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Quen biết qua mạng xã hội, Tuấn bắt xe từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại một khách sạn rồi đón “bạn gái nhí” vào phòng, cả hai thực hiện hành vi giao cấu.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải xác minh, làm rõ vụ 'giao cấu với trẻ vị thành niên' xảy ra trên địa bàn.

7f127af916f29bacc2e3-1506.jpg
Trần Minh Tuấn. Ảnh CA

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 14/10, bà N.Q (35 tuổi, trú tại xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) đến trình báo về việc con gái là N.T (13 tuổi) bị một nam thanh niên có hành vi giao cấu tại phòng 503 khách sạn S.C, phường An Hải, TP Đà Nẵng vào ngày 13/10.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng tiến hành xác minh, kiểm tra hiện trường. Tại phòng 503 khách sạn S.C, công an phát hiện Trần Minh Tuấn (25 tuổi, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại đây. Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận quen biết với N.T qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4/2025 và có quan hệ tình cảm.

Ngày 12/10, Tuấn từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn S.C. Đến ngày 13/10, Tuấn đón xe grab vào xã Quế Sơn Trung để đưa N.T ra khách sạn chơi. Khoảng 16 giờ cùng ngày, tại phòng 503, Tuấn có hành vi ôm hôn và đề nghị quan hệ tình dục; N.T đồng ý và cả hai đã giao cấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện nhiều chứng cứ xác định việc N.T đồng ý ra khách sạn và giao cấu với Tuấn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ vụ việc, chuyển hồ sơ cho Công an phường An Hải thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Hoài Văn
