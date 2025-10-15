Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một phụ nữ nghi bị nước cuốn trôi xuống thác Voi

Thái Lâm
TPO - Sau gần 1 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ nghi bị nước cuốn trôi xuống thác Voi, ở Lâm Đồng.

Chiều 15/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau gần 1 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ nghi bị trôi xuống thác Voi.

Camera quán cà phê ghi nhận vật thể nghi người phụ nữ bị nước cuốn xuống thác Voi vào sáng 14/10.

Ông Dũng cho hay, do lượng nước lớn và dòng chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Khu vực dưới chân thác Voi lại có nhiều hốc đá sâu, khiến việc tiếp cận càng thêm nguy hiểm.

Thông tin ban đầu, người nghi trôi xuống thác là bà P.T.N.N (SN 1985, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Sáng 14/10, bà N. ghé vào quán cà phê cạnh thác Voi và chọn ngồi gần đầu thác. Một lúc sau, nhân viên không thấy bà N. nên đi tìm thì phát hiện một số vật dụng, tư trang của bà để lại bên bờ suối.

z7119563874873-2544908fd171fa466ab744c1ff9f746e.jpg
Khu vực người phụ nữ nghi bị nước trôi.

Hình ảnh từ camera an ninh của quán cà phê gần thác Voi cho thấy, vào khoảng 10h30 có một vật thể giống người bị dòng nước cuốn trôi xuống thác Voi.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ban đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Thái Lâm
