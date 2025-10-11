Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Khoảnh khắc xe tải rơi xuống biển, một tài xế tử vong tại cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 11/10, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong khi đang làm việc trong công trình thuộc cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 2 đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Nạn nhân được xác định là anh Lê Xuân Q. (SN 1991, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, hiện tạm trú cùng vợ và con tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Anh Q. tử vong khi đang làm việc tại khu vực trên.

image-57-3513-2497.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo VKSND khu vực 2, khoảng 13h45 phút ngày 6/10, anh Q. điều khiển xe tải biển kiểm soát 43C-285.63 của Công ty Codaco (đơn vị đang thi công san lấp mặt bằng cho công trình thuộc cảng Tiên Sa). Trong quá trình đổ đất san lấp cho dự án, xe ben do anh Q. điều khiển bất ngờ trượt xuống biển.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, quản lý công ty không thấy tín hiệu định vị của xe nên kiểm tra lại hệ thống camera và phát hiện sự việc.

Hình ảnh được camera ghi lại.

Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt phương tiện trong ngày, tuy nhiên không tìm thấy thi thể nạn nhân. Đến ngày 8/10, thi thể anh Q. mới được phát hiện tại khu vực cuối cầu số 3, cảng Tiên Sa.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #Rơi xuống biển #Tai nạn #Viện kiểm sát nhân dân #Khám nghiệm hiện trường #Cảng Tiên Sa Đà Nẵng #Cảng Tiên Sa

