Ra suối rửa chân, cháu bé bị dòng nước xiết cuốn trôi

TPO - Ra suối Piao rửa chân tay, cháu S.H. không may bị trượt chân, mưa lớn, dòng nước chảy xiết cuốn nạn nhân đi khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm em S.H. ở khu vực suối Piao.

Ngày 5/10, công an xã Ia Pa (Gia Lai) cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu S.H. (SN 2015, trú thôn Blôm, xã Ia Pa) sau hai ngày tìm kiếm.

Khoảng 16h30 ngày 3/10, cháu H. không may bị đuối nước khi cùng các bạn ra rửa chân tay tại khúc suối Piao, đoạn chảy qua thôn Blôm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công tác cứu hộ, cứu nạn đã được cấp bách triển khai. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (công an tỉnh Gia Lai), công an xã Ia Pa, Ban Chỉ huy Quân sự xã tham gia tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi gặp trời mưa, dòng chảy xiết cản trở công tác cứu nạn. Đến sáng 5/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và trục vớt được thi thể cháu H. cách nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 1 km.