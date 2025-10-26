Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông ở Gia Lai

Trương Định
TPO - Người dân ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai phát hiện 1 thi thể nổi trên sông và cơ quan chức năng đã thông báo tìm nhân thân, lai lịch nạn nhân.

Sáng 26/10, ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho biết người dân vừa phát hiện thi thể 1 nam giới trôi trên sông Gò Bồi, thuộc thôn Kim Đông.

Theo ông Tân, sự việc được người dân phát hiện và trình báo lúc 6h sáng nay. Lực lượng chức năng sau đó đã tới hiện trường tiến hành vớt thi thể nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân khoảng 50 - 60 tuổi, mặc quần đùi màu kem, áo thun màu xanh dương. Thời điểm phát hiện, thi thể đã trong quá trình phân hủy.

Để phục vụ công tác điều tra và xác minh nhân thân lai lịch nạn nhân, địa phương đã có thông báo rộng rãi đến toàn thể người dân.

Trương Định
#Gia Lai #thi thể trôi sông #tìm kiếm nhân thân #địa phương Gia Lai #tai nạn sông #công an Gia Lai #phát hiện thi thể

