Tìm thấy thi thể người đàn ông trên sông Hiếu

TPO - Thi thể người đàn ông được phát hiện cách cầu Đông Hà khoảng 700 m về phía hạ lưu sông Hiếu sau nhiều ngày tìm kiếm.

Chiều 2/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tìm thấy thi thể anh N.Đ.P. (SN 1983, trú khu phố Tây Trì, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân P. Ảnh: CA.

Khoảng 20h30 ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo có người nhảy cầu Đông Hà nên huy động 17 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị, phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm.

Nhưng do ảnh hưởng của mưa bão, nước sông dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan chức năng, qua thông tin người nhà cung cấp, nạn nhân bất thường về tâm lý.

Trong các ngày 1 và 2/10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 tiếp tục phối hợp với người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân và triển khai nhiều biện pháp khác nhau song không có kết quả.

Đến ngày 2/10, lực lượng chức năng cùng người dân tiếp tục mở rộng tìm kiếm, phát hiện thi thể nạn nhân N.Đ.P. cách cầu Đông Hà khoảng 700 m về phía hạ lưu sông Hiếu.

Hiện các cơ quan liên quan tiến hành thủ tục theo quy định.