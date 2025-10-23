Phát hiện thi thể trôi trên sông Cái Nha Trang, nghi là người nước ngoài mất tích

TPO - Một người dân ở phường Bắc Nha Trang trong lúc điều khiển ghe trên sông Cái đã phát hiện một thi thể người đàn ông trôi nổi, nghi là người nước ngoài.

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Bắc Nha Trang đang tiến hành công tác xác minh danh tính người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Cái Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/10, ông Trần Ngọc Thịnh (trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong lúc điều khiển ghe trên sông Cái đã bất ngờ phát hiện một thi thể đang trôi dạt. Ông Thịnh đã kéo thi thể nạn nhân vào bờ (khu vực gần cầu Xóm Bóng) và khẩn trương trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể người đàn ông được đưa vào bờ sau khi phát hiện trôi trên sông Cái Nha Trang vào sáng 23/10. Ảnh: Khánh Hòa.

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành công tác điều tra.

Trưa cùng ngày, một người đàn ông tên L.V.Đ. (trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đến hiện trường và nhận dạng thi thể. Anh Đ. cho biết, thi thể có nhiều đặc điểm trùng khớp với anh L.E.H (quốc tịch Malaysia), người đang sống cùng nhà với anh Đ từ ngày 5/10/2025. Theo anh Đ., anh H. đã rời khỏi nhà vào khoảng 6h sáng ngày 22/10 và chưa trở về.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất các bước điều tra hiện trường ban đầu, tiến hành khám nghiệm bên ngoài tử thi. Thi thể nạn nhân sau đó đã được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để tiếp tục công tác xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong.