Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể ông N.N.C. (SN 1958, trú phường Phong Điền, TP Huế) nổi trên sông Bồ, đoạn gần cầu Thanh Lương thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Quảng Điền và phường Kim Trà, Huế.

Chiều 11/10, đại diện lãnh đạo UBND phường Phong Điền (TP Huế) cho biết, thi thể ông N.N.C. vừa được đưa vào bờ sông Bồ để phục vụ công tác khám nghiệm và hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 2h sáng 8/10, ông C. rời nhà tại phường Phong Điền bằng xe máy nhưng không trở về. Đến 7h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép nghi của ông C. bị bỏ lại tại khu vực cầu An Lỗ thuộc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Thái (Huế), nên trình báo cơ quan chức năng.

khu-vuc-tim-thay-thi-the-nguoi-dan-ong.jpg
Đoạn sông Bồ nơi thi thể ông C.﻿ được tìm thấy. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, dân quân cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày trên sông Bồ và dọc hai bên bờ. Ông C. sau đó được phát hiện trong tình trạng tử vong, thi thể nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Quảng Điền và phường Kim Trà, Huế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Ngọc Văn
#sông Bồ #thi thể #người đàn ông #phường Phong Điền #Quốc lộ 1 #TP Huế #cầu An Lỗ #Kim Trà #cầu Thanh Lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục