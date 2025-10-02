Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể 2 công nhân dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy hai thi thể là nam giới bị lũ quét mất tích tại khu vực Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, chiều muộn 1/10, lực lượng tìm kiếm đã thấy thi thể nạn nhân N,V.T (SN 2002, quê Ba Vì, Hà Nội), cách khu vực Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh chừng hơn 2km.

Đây là nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xảy ra tại khu vực xóm Bản Néng, xã Đức Long vào chiều tối ngày 29/9. Trước đó, sáng 1/10, nạn nhân L.L.A.T (SN 2002, quê quán Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cũ) cũng đã được tìm thấy ven sông suối thuộc tỉnh Cao Bằng.

tp-p1.jpg
Nạn nhân thứ 2 đã được tìm thấy cách nơi xảy ra lũ quét ở xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng.

Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân thứ 3 là nữ cán bộ thuộc Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh bị lũ quét mất tích.

tp-p2.jpg
Sáng 1/10, nạn nhân L.L.A.T đã tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ lũ quét gần 2km.

Sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập sâu tại nhiều nơi, đến chiều 1/10, nước lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã rút dần, song còn ngổn ngang bùn đất, rác thải nên công tác tìm kiếm nạn nhân cũng như khắc phục hậu quả thiên tai gặp rất nhiều khó khăn.

tp-p3.jpg
Hiện lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tối ngày 29-9, nước lũ đổ về quá nhanh, quét qua khu vực trung tâm điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng khiến 3 công nhân mất tích. Ngay sau sự cố, cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện để tổ chức tìm kiếm.

Nguyễn Duy Chiến
#lũ quét Cao Bằng #tìm kiếm nạn nhân mất tích #thi thể nạn nhân lũ quét #cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh #tai nạn thiên nhiên Cao Bằng #cứu hộ lũ quét Cao Bằng #ngập lụt Cao Bằng #thi thể nạn nhân lũ quét 2023 #công tác cứu hộ thiên tai #bão số 10 Cao Bằng

