Xã hội

Google News

Bà Nguyễn Thị Hà làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 28 và 29/10, MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Nguyễn Thị Hà được hiệp thương cử làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, cùng 358 đại biểu chính thức và 229 đại biểu khách mời.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt, chung sức, đồng lòng, MTTQ tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

7.jpg
Toàn cảnh đại hội.

Các cấp MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ tỉnh Bắc Ninh chủ trì và phát động ngày càng thiết thực.

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì tổ chức giám sát trực tiếp 769 nội dung, phối hợp giám sát 912 nội dung. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và những vấn đề mà xã hội quan tâm. MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phản biện 617 nội dung dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền.

z7166460909043-af6a18628284f035b8b87228e908fe9b.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự đại hội.
tp-2.jpg
tp-5.jpg
tp-4.jpg
Đại biểu dự đại hội.

Đại hội xác định 3 khâu đột phá. Cụ thể, MTTQ tỉnh Bắc Ninh đổi phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, MTTQ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, MTTQ tỉnh Bắc Ninh quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng lấy dân là gốc, là chủ thể, mục tiêu và động lực đổi mới.

z7166908552776-fd698299197e58910dee608d6b6e8876.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội.

MTTQ tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp niềm tự hào, khát vọng vươn lên, tinh thần yêu nước, đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, phát huy mạnh mẽ đồng thuận, dân chủ.

MTTQ tỉnh Bắc Ninh nâng cao công tác phản biện xã hội, giám sát, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

Đồng thời, MTTQ tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân một cách thực chất; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, sát dân, phục vụ Nhân dân.

tp-6-1968.jpg
Bà Nguyễn Thị Hà được hiệp thương cử làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 119 người.

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 12 người, trong đó có Chủ tịch và 11 Phó Chủ tịch.

Nguyễn Thị Hà được hiệp thương cử làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nguyễn Thắng
