Xã hội

Google News

Đánh nhau khi tranh ‘nhặt vàng’ ngày rằm tháng 7

Tân Lộc
TPO - Khi đang “nhặt vàng lộc" của chủ nhà cúng rằm tháng 7, hai nhóm thanh niên khoảng 5-6 người xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau. Công an phường Bạc Liêu đã mời 5 đối tượng có liên quan về làm việc.

Chiều 9/9, UBND phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, Công an phường đã mời 5 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau khi “nhặt vàng” ngày rằm tháng 7, xảy ra ngày 6/9.

img-5532.jpg
Hiện trường vụ đánh nhau tranh "nhặt vàng" (Ảnh cắt từ clip).

Các đối tượng liên quan gồm: Lê Hoàng Khang (SN 2006), Lê Văn Hải (SN 1990), Lâm Chí Phương (SN 2009, cùng ngụ phường Bạc Liêu); Trần Dĩ Khang (SN 2006, ngụ xã Hòa Bình); Trần Dĩ Thái (SN 2010, ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, chiều 6/9, một đại lý vé số trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Bạc Liêu, Cà Mau) cúng rằm tháng 7, và "thí vàng" (tiền, trái cây, đồ cúng…), người dân tập trung đông để nhặt vàng.

Khi đang “nhặt vàng”, hai nhóm thanh niên khoảng 5-6 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh lộn. Chỉ khi lực lượng công an đến, hai nhóm thanh niên mới lên xe rời đi.

Qua điều tra, công an xác định, nguyên nhân do khi “nhặt vàng” Trần Dĩ Thái thấy có người ngã nên đỡ lên. Một số thanh niên đi chung với người bị ngã hiểu nhầm Thái đánh người nên xông đến đánh Thái. Thấy vậy, Trần Dĩ Khang và Lê Hoàng Khang vào can ngăn thì xảy ra xô xát.

Tân Lộc
