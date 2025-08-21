Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Hai người đàn ông là tài xế điều khiển ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

XEM CLIP: (Nguồn: Trương Tuấn)

Sáng 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

Theo hình ảnh, vào thời điểm trên, hai người cùng điều khiển phương tiện di chuyển trên đường Võ Chí Công, hướng đi cầu Nhật Tân. Đến khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công, người điều khiển xe máy BKS 30K6-XX36 (mặc áo màu xám) và nam tài xế ô tô BKS 30E-XXX.03 bất ngờ bỏ xe giữa đường, lao vào đánh nhau.

Tài xế ô tô bị người điều khiển xe máy đánh nhiều phát vào mặt, đầu... tỏ ra khá choáng váng.

Hình ảnh 2 người đàn ông đánh nhau ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công. Ảnh: Đình Hiếu

Đoạn clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ thái độ bất bình với cách hành xử của cả hai tài xế.

Anh Nguyễn Công Cường (trú tại Hà Nội) cho rằng, chưa rõ hai người có va chạm giao thông với nhau không nhưng cách giải quyết bằng "nắm đấm" là không nên.

"Nếu xảy ra va chạm, hai người có thể thương lượng đền bù hoặc gọi cảnh sát đến giải quyết", anh Cường bày tỏ.

Chị Huyền Anh (quê ở Thanh Hóa) cho rằng, va chạm hay thiệt hại thế nào cũng có cách giải quyết, hai người đánh nhau giữa ngã tư vừa gây ùn tắc giao thông lại thiệt thân.