Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Tài xế ô tô, xe máy đánh nhau giữa ngã tư ở Hà Nội

Hai người đàn ông là tài xế điều khiển ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

XEM CLIP: (Nguồn: Trương Tuấn)

Sáng 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế ô tô và xe máy bất ngờ bỏ xe ở đường rồi ra ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Hà Nội) để đánh nhau.

Theo hình ảnh, vào thời điểm trên, hai người cùng điều khiển phương tiện di chuyển trên đường Võ Chí Công, hướng đi cầu Nhật Tân. Đến khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công, người điều khiển xe máy BKS 30K6-XX36 (mặc áo màu xám) và nam tài xế ô tô BKS 30E-XXX.03 bất ngờ bỏ xe giữa đường, lao vào đánh nhau.

Tài xế ô tô bị người điều khiển xe máy đánh nhiều phát vào mặt, đầu... tỏ ra khá choáng váng.

danh-nhau-1483.jpg
Hình ảnh 2 người đàn ông đánh nhau ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công. Ảnh: Đình Hiếu

Đoạn clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ thái độ bất bình với cách hành xử của cả hai tài xế.

Anh Nguyễn Công Cường (trú tại Hà Nội) cho rằng, chưa rõ hai người có va chạm giao thông với nhau không nhưng cách giải quyết bằng "nắm đấm" là không nên.

"Nếu xảy ra va chạm, hai người có thể thương lượng đền bù hoặc gọi cảnh sát đến giải quyết", anh Cường bày tỏ.

Chị Huyền Anh (quê ở Thanh Hóa) cho rằng, va chạm hay thiệt hại thế nào cũng có cách giải quyết, hai người đánh nhau giữa ngã tư vừa gây ùn tắc giao thông lại thiệt thân.

vietnamnet.vn
#Hà Nội #tài xế ô tô #xe máy #đánh nhau

Cùng chuyên mục