Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Thổ Nhĩ Kỳ:

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì hành khách đánh nhau

Hồng Nhung

TPO - Một chuyến bay chở khách du lịch từ Manchester, Anh đến Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Thessaloniki, Hy Lạp sau khi xảy ra vụ xô xát giữa hai hành khách.

Theo tờ Manchester Evening News, sự việc xảy ra vào tối 1/9 khi một du khách người Anh (35 tuổi) bị cáo buộc đã nhiều lần tấn công một hành khách người Thổ Nhĩ Kỳ (41 tuổi).

Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định, nhưng cơ trưởng khi đó đã quyết định đổi hướng và hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 23h (theo giờ địa phương).

tempimaget6u8db.jpg
Một chuyến bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi xảy ra vụ xô xát giữa hai hành khách.

Khi máy bay đáp xuống Thessaloniki, hành khách người Anh bị cảnh sát bắt giữ. Nạn nhân đã được bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình đến Antalya, theo Mirror.

Ngày 2/9, đối tượng người Anh đã phải ra hầu tòa tại Thessaloniki. Tòa án tuyên phạt 15 tháng tù giam về các tội danh cố ý gây thương tích nghiêm trọng và gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, bị cáo được phép chuộc án với mức 10 euro/ngày, tổng cộng 4.570 euro (khoảng 140 triệu đồng). Bản án cũng được tạm hoãn để chờ kháng cáo, người này đã được trả tự do ngay sau phiên xử.

tempimageawfxcy.jpg
Một người Anh 35 tuổi bị cáo buộc đã đâm vào một hành khách người Thổ Nhĩ Kỳ 41 tuổi.

Tại tòa, bị cáo phủ nhận việc đánh người, cho rằng chỉ đẩy hành khách khác sau khi cảm thấy ghế rung khi ngả lưng. Người này thừa nhận đã uống một ít rượu trước đó, trong khi tiếp viên cho biết anh ta đã dùng hai lon bia.

Vụ việc khiến chuyến bay bị gián đoạn, hành khách và tổ bay đều an toàn.

Hồng Nhung
The Sun
#hạ cánh khẩn cấp #cố ý gây thương tích #tội phạm gây rối trật tự công cộng #đánh người #emergency landing #disturbance on plane

Xem thêm

Cùng chuyên mục