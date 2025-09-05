Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì hành khách đánh nhau

TPO - Một chuyến bay chở khách du lịch từ Manchester, Anh đến Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Thessaloniki, Hy Lạp sau khi xảy ra vụ xô xát giữa hai hành khách.

Theo tờ Manchester Evening News, sự việc xảy ra vào tối 1/9 khi một du khách người Anh (35 tuổi) bị cáo buộc đã nhiều lần tấn công một hành khách người Thổ Nhĩ Kỳ (41 tuổi).

Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định, nhưng cơ trưởng khi đó đã quyết định đổi hướng và hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 23h (theo giờ địa phương).

Khi máy bay đáp xuống Thessaloniki, hành khách người Anh bị cảnh sát bắt giữ. Nạn nhân đã được bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình đến Antalya, theo Mirror.

Ngày 2/9, đối tượng người Anh đã phải ra hầu tòa tại Thessaloniki. Tòa án tuyên phạt 15 tháng tù giam về các tội danh cố ý gây thương tích nghiêm trọng và gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, bị cáo được phép chuộc án với mức 10 euro/ngày, tổng cộng 4.570 euro (khoảng 140 triệu đồng). Bản án cũng được tạm hoãn để chờ kháng cáo, người này đã được trả tự do ngay sau phiên xử.

Tại tòa, bị cáo phủ nhận việc đánh người, cho rằng chỉ đẩy hành khách khác sau khi cảm thấy ghế rung khi ngả lưng. Người này thừa nhận đã uống một ít rượu trước đó, trong khi tiếp viên cho biết anh ta đã dùng hai lon bia.

Vụ việc khiến chuyến bay bị gián đoạn, hành khách và tổ bay đều an toàn.