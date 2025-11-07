Hai nữ sinh ở TPHCM đánh nhau túi bụi, hiệu trưởng nói gì?

TPO - Hiệu trưởng Trường THCS Phú An cho biết, vụ hai nữ sinh đánh nhau xảy ra từ giữa tháng 10, đến nay clip ghi lại diễn biến mới lan truyền trên mạng xã hội. Nhà trường đã kỷ luật 2 nữ sinh trực tiếp đánh nhau và 8 học sinh khác đứng cổ vũ.

Ngày 7/11, liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của trường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú An (phường Phú An, TPHCM) đã thông tin chính thức.

Theo đó, lãnh đạo Trường THCS Phú An xác nhận nữ sinh đánh nhau trong clip là học sinh của trường. Hai học sinh đánh nhau gồm: C.T.T. và N.T.N.H. cùng là học sinh lớp 8A5 và sự việc diễn ra từ ngày 11/10 sau giờ học tiết cuối.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã tiến hành mời học sinh có liên quan lên viết tường trình và xác định được nguyên nhân là do 2 học sinh bộc phát mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh dẫn đến xô xát. Ngoài ra, một số học sinh khác đi vệ sinh phát hiện nhưng không báo cáo với thầy cô mà đứng xem rồi dùng điện thoại ghi lại.

Hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh Trường THCS Phú An

Qua xác minh các học sinh có liên quan, nhà trường đã mời phụ huynh học sinh đến thông báo về hành vi vi phạm kỷ luật của các học sinh; Phụ huynh học sinh cũng đã nắm thông tin và phối hợp cùng nhà trường trong việc xử lý, học sinh vi phạm đã nhận ra hành vi sai trái của mình và cam kết.

Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và tiến hành xét thi hành kỷ luật đối với các học sinh có liên quan và thông báo hình thức kỷ luật đến gia đình học sinh hình thức tạm đình chỉ học tập 1 tuần, hạ hành kiểm trung bình học kỳ. Ngoài ra, 8 học sinh đứng cổ vũ cũng bị tạm đình chỉ học 3 ngày, hạ hành kiểm trung bình tháng.

Nhà trường đã giải thích cho phụ huynh và học sinh hình thức kỷ luật kể trên. Tuy nhiên, nhà trường chỉ thực hiện cho học sinh tập trung về khu hiệu bộ để mượn tập học của lớp chép bài chứ không hoàn toàn nghỉ ở nhà. Sau đó các học sinh về lớp học tập bình thường

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 7/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh, gây xôn xao dư luận. Vụ việc diễn ra tại Trường THCS Phú An.