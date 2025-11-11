Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Em nào trả lời sai sẽ bị cô B. yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 11/11, thông tin từ Trường THPT Anh Hùng Núp (xã Tơ Tung, Gia Lai) cho biết, trường này đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô P.T.H.B. (SN 2003, giáo viên hợp đồng môn Hóa Học tại Trường THPT Anh Hùng Núp) vì đã dùng thước đánh nhiều cái vào tay học sinh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/11, trong tiết học môn Hóa Học tại lớp 10A, cô B. gọi một số học sinh lên bảng làm bài. Em nào trả lời sai hoặc chưa đúng yêu cầu, cô liền dùng thước đánh mạnh nhiều lần vào tay. Trong clip ghi lại, nhiều em học sinh phải xếp hàng lên bục giảng xếp hàng, sau đó cô B. dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.

tien-phong.jpg
Một em học sinh bị đánh trong vụ việc.

Một phụ huynh có con bị đánh trong vụ việc cho biết, nếu các em làm sai bài hoặc học chưa tốt cũng cần được uốn nắn, nhưng không thể giáo dục bằng cách đánh bạo lực như vậy. Có thể các cháu học yếu nhưng đó là việc cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình, chứ không phải dùng bạo lực.

Được biết, cô B. vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm. Do Trường THPT Anh Hùng Núp thiếu giáo viên môn hóa nên trường đã ký hợp đồng giảng dạy với cô từ đầu năm học 2025 - 2026. Sau khi nhận được phản ánh về việc cô dùng thước đánh vào tay học sinh, nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô B.

Theo một lãnh đạo Trường THPT Anh Hùng Núp, nếu phụ huynh có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ phối hợp để làm rõ trách nhiệm của giáo viên. Đồng thời, trường đã bố trí giáo viên khác giảng dạy môn hóa cho khối 10 nhằm đảm bảo việc học của học sinh không bị gián đoạn.

Tiền Lê
#giáo dục #bạo lực học đường #giáo viên #đánh học sinh #Gia Lai #trường học #dã man #Trường THPT Anh Hùng Núp #xã Tơ Tung

Xem thêm

Cùng chuyên mục