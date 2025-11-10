Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Sở GD&ĐT Ninh Bình vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết đã chỉ đạo các bộ phận xác minh vụ việc một lãnh đạo trường THPT xuất hiện clip "thân mật" với nhiều phụ nữ.

clip-1.jpg
Hình ảnh người đàn ông được cho là lãnh đạo Trường THPT có hành động, cử chỉ "thân mật" với một phụ nữ trong phòng làm việc. Ảnh cắt từ clip

Sáng 10/11, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người được cho là lãnh đạo một trường THPT trên địa bàn có nhiều clip "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

"Sở đã nhận được thông tin rồi, hiện đang cho rà soát xác minh lại" - vị đại diện này thông tin.

Trước đó, từ chiều ngày 9/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng trường của một Trường THPT (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

clip.jpg
Một hình ảnh "thân mật" khác của người đàn ông với một phụ nữ

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau.

Được biết, trường THPT được cho là có vị lãnh đạo nhà trường có hành vi, cử chỉ "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc là một trường tư thục đóng trên địa bàn thị trấn Yên Định (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Hiện, những đoạn clip, hình ảnh trên đang được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội và để lại nhiều thông tin, bình luận trái chiều.

Link gốc: https://nld.com.vn/so-gd-dt-ninh-binh-vao-cuoc-vu-clip-lanh-dao-truong-thpt-than-mat-voi-nhieu-phu-nu-196251110105514761.htm

Theo Báo Người Lao Động


