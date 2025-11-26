Hai nữ sinh giành giải Nhất Olympic Tiếng Anh

TPO - Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An năm học 2024 - 2025 không chỉ là sân chơi trí tuệ hấp dẫn mà còn là môi trường bổ ích để các em rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, tăng cường sự tự tin và khả năng sử dụng Tiếng Anh trong thực tiễn.

Ngày 25/11, tại Trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An năm học 2024 - 2025.

Toàn cảnh cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong sinh viên các trường cao đẳng, đại học, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa và hứng khởi trong phong trào học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên khối các trường không chuyên tiếng Anh.

Trải qua vòng loại với hơn 300 thí sinh đến từ các Đoàn trường THPT và Đại học trên địa bàn, 8 thí sinh xuất sắc đã được chọn vào thi Vòng chung kết cấp tỉnh.

Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh phát biểu khai mạc cuộc thi.

Tại Vòng thi chung kết cấp tỉnh, các thí sinh tiếp tục trải qua 3 phần thi. Trong đó, phần thi đầu tiên, thí sinh sẽ kiểm tra khả năng tiếng Anh nền tảng thông qua 4 mảng nội dung: Từ vựng, Ngữ pháp, Nghe hiểu và Kiến thức xã hội.

Ở phần thi thứ 2 tranh biện, các thí sinh phải thể hiện khả năng phản biện, tư duy logic và kỹ năng sử dụng tiếng Anh thuyết phục qua phần tranh biện theo chủ đề. Mỗi bảng gồm 4 thí sinh, được bốc thăm chia thành 2 cặp. Mỗi cặp sẽ nhận một chủ đề tranh biện do Ban tổ chức lựa chọn.

8 thí sinh xuất sắc được chọn từ 300 thí sinh toàn tỉnh vào tranh tài Vòng thi Chung kết.

Vòng thi cuối cùng, các thí sinh sẽ phải tranh biện mở rộng với yêu cầu cao hơn về tư duy phản biện, dẫn chứng, kỹ năng trình bày và phản xạ tiếng Anh. Trong vòng thi này 2 thí sinh tranh tài trực tiếp trong 1 chủ đề được bốc thăm ngẫu nhiên. Cấu trúc bài thi bao gồm : Phần Trình bày lập luận , phản biện tranh luận và cuối cùng sẽ đưa ra kết luận.

Quá trình các thí sinh thi, Ban giám khảo chấm điểm và lựa chọn người xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì và 2 giải 3 cho mỗi bảng.

Giải Nhất cuộc thi được Ban tổ chức trao cho thí sinh Nguyễn Mai Thục Uyên - lớp chuyên Nhật 10C7 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (bảng học sinh) và Đậu Thị Phương Anh - 64A Sư phạm Toán CLC, Đại học Vinh (bảng sinh viên).

Ban tổ chức trao Giải Nhì cho các thí sinh đạt giải.