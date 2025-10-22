Mỗi hộ dân cần có 'túi sinh tồn', đề phòng bão số 12 gây mưa lớn, chia cắt

TPO - Bão số 12 có sức gió mạnh trên biển, song đáng lo ngại nhất là mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, có thể gây lũ lớn trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Do đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý chính quyền và người dân chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ". Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn" gồm nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô… đủ dùng trong 3 ngày khi bị chia cắt.

Lượng hóa rõ các yếu tố ảnh hưởng của bão

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND TP. Huế, TP. Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 12 có sức gió mạnh trên biển, song đáng lo ngại nhất là mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, có thể gây lũ lớn trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trong khi đó nơi mực nước nhiều sông đã đạt báo động 2–3.

Vì vậy, công tác dự báo là hết sức quan trọng, đặc biệt cần lượng hóa rõ các yếu tố ảnh hưởng của bão, lượng mưa, nguy cơ ngập lụt đến từng địa bàn và từng giai đoạn của thiên tai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị làm công tác dự báo phải rút kinh nghiệm, nhất là trong tình huống bão chồng bão, lũ chồng lũ, vốn rất khó dự báo và cực kỳ phức tạp.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn quốc gia cho biết, hiện bão số 12 đang di chuyển rất chậm. Dự báo trong chiều 22/10, bão di chuyển vào khu vực ven biển từ TP. Huế - Quảng Ngãi cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8.

Đêm ngày 22 và sáng ngày 23/10 bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP. Huế-Quảng Ngãi.

Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo mưa lũ sẽ gây ngập lụt 40 xã/phường của tỉnh Quảng Trị; 30 xã/phường của TP. Huế; 27 xã/phường của TP. Đà Nẵng; 35 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, sẽ có 2 đợt mưa lớn trong và sau bão số 12. Đợt thứ nhất từ ngày 22 - 24/10 có trọng tâm từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, mưa tập trung nhiều ở Đà Nẵng và Huế. Đợt thứ hai từ ngày 25 đến 27/10, với trọng tâm Quảng Trị và TP. Huế...

Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn"

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định cho biết, mực nước sông Hương và sông Bồ đang ở mức báo động 1, nhưng triều cường đã gây ngập tại nhiều khu vực đầm phá và ven biển.

Thành phố đã xây dựng 4 kịch bản ứng phó mưa từ 600–1.000 mm; đồng thời cho học sinh nghỉ học, huy động 450 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân gia cố bờ kè, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, địa hình đã “no nước” sau các đợt bão lũ trước. Hiện toàn tỉnh có 152 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, 128 điểm sạt lở bờ sông, 10 điểm sạt lở bờ biển và 46 ngầm tràn có nguy cơ bị chia cắt.

Tỉnh đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và 17.000 dân quân xung kích trực 24/24h tại 5 khu vực trọng điểm; cảnh báo, hướng dẫn 8.700 tàu thuyền di chuyển về nơi an toàn, còn 18 phương tiện với 128 lao động đang trên đường vào bờ…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đài khí tượng thủy văn phải tiếp tục nâng cao năng lực, đặc biệt là công tác cảnh báo sớm, đưa ra bản tin dự báo sát thực tế từng khu vực, chi tiết đến từng vùng.

Ông Trần Hồng Hà lưu ý chính quyền và người dân chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ". Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn" gồm nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô… đủ dùng trong 3 ngày khi bị chia cắt.

Các địa phương phải trang bị phương tiện cơ động phù hợp như ca nô, thuyền cao su để chủ động cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

Đối với công tác quản lý hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương kiểm tra, giám sát việc vận hành, xả lũ đúng quy định.

Những hồ thủy điện nhỏ, không có chức năng cắt lũ cần xả nước sớm để giảm nguy cơ cho hạ du; các hồ lớn phải tính toán thời điểm xả hợp lý, hạn chế ngập lụt vùng hạ du và khu dân cư.