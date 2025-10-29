Bão lụt kinh hoàng, đại biểu đề nghị sớm có gói tài chính khẩn cấp

TPO - "Những ngày qua, chúng ta thật đau lòng khi chứng kiến nhân dân ở nhiều địa phương phải chống chịu với những ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt", đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân nói, và đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng, bảo đảm an sinh xã hội.

Còn dư địa để thực hiện

Sáng 29/10, phát biểu tại hội trường về kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực như môi trường, hạ tầng giao thông, nước sạch, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhưng chưa đạt như kỳ vọng.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: Như Ý

Mặc dù vậy, đại biểu đoàn TPHCM cũng nhất trí với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026. Ông cho rằng dù mục tiêu cao, nhưng là có cơ sở. Song hành với tăng trưởng kinh tế, đại biểu cũng lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Theo ông Ngân, hiện nay tỷ lệ bội chi mới khoảng 3,2% GDP, thấp hơn mức kế hoạch là 3,6%, nên vẫn còn dư địa để thực hiện, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng, bảo đảm an sinh xã hội, mang lại hạnh phúc cho người dân.

Nhiều đô thị quá tải về sức chống chịu trước thiên tai

Cùng mối quan tâm, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) nói, trong những năm gần đây, thế giới và trong nước đã chứng kiến nhiều trận bão, lũ kinh hoàng, không chỉ gây thiệt hại nặng về của cải vật chất mà còn thiệt hại về con người.

Bà Tô Ái Vang đề nghị Chính phủ rút ngắn thời gian hoàn thuế, có chính sách miễn hoặc giảm thuế VAT, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua, tạm trữ lúa gạo, hỗ trợ nông dân, ổn định giá lúa gạo.

Theo bà, biến đổi khí đang ngày càng gia tăng với mức độ khốc liệt hơn. Mùa mưa thì bão, lũ, mùa khô thì hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, đe dọa trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện hạ tầng giao thông tại các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ, đồng thời sớm có phương án bổ sung ngân sách hỗ trợ các địa phương khôi phục, hoàn thiện hạ tầng giao thông. "Đây là vấn đề quan trọng và cần thiết nhất hiện nay", đại biểu lưu ý.

Đại biểu cũng cho rằng, cả nước có khoảng trên 900 đô thị, trong đó khoảng 50 đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, điển hình như Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều đô thị "gần như quá tải về sức chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản của người dân và cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Do vậy, đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tập trung trọng tâm vào vấn đề năng lực chống chịu của các đô thị.