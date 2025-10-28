Rừng phòng hộ ven biển xác xơ sau hai đợt bão liên tiếp

TPO - Được xem như “tường thành xanh” của vùng ven biển Hà Tĩnh, sau hai đợt bão liên tiếp, nhiều cánh rừng phòng hộ trở nên xơ xác, mất đi khả năng chắn sóng, chống xói lở.
Ghi nhận tại xã Thịnh Lộc, khu rừng này trước đây là “tấm lá chắn” bảo vệ khu dân cư khỏi gió lớn và nước biển dâng. Tuy nhiên hiện nay đã bị bão bẻ gãy, không còn chức năng bảo vệ, chắn sóng, sạt lở...
“Cả dải rừng trước nhà tôi giờ chỉ còn lưa thưa vài cây đứng được. Sóng và gió mạnh quá, cây lớn cũng gãy cả loạt. Như gia đình tôi đã đề xuất xin cắt bán làm củi để có phương án trồng lại” ông Nguyễn Văn Phong, (trú xã xã Thịnh Lộc) chia sẻ.
Ngoài thiệt hại về diện tích, điều đáng lo ngại là mất đi khả năng chắn sóng, chống xói lở vai trò vốn được xem như “tường thành xanh” của dải đất ven biển Hà Tĩnh. Trong ảnh người dân địa phương đang chặt những gốc phi lao gãy về làm củi.
Tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, dãy rừng phòng hộ ven biển cũng bị sóng đánh bật gốc, không còn khả năng phục hồi, giữ cát.