Hà Tĩnh: Rừng phòng hộ ven biển xác xơ sau hai đợt bão liên tiếp

TPO - Được xem như “tường thành xanh” của vùng ven biển Hà Tĩnh, sau hai đợt bão liên tiếp, nhiều cánh rừng phòng hộ trở nên xơ xác, mất đi khả năng chắn sóng, chống xói lở.