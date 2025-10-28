Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Tĩnh:

Rừng phòng hộ ven biển xác xơ sau hai đợt bão liên tiếp

Hoài Nam

TPO - Được xem như “tường thành xanh” của vùng ven biển Hà Tĩnh, sau hai đợt bão liên tiếp, nhiều cánh rừng phòng hộ trở nên xơ xác, mất đi khả năng chắn sóng, chống xói lở.

Rừng phòng hộ ven biển xác xơ sau hai đợt bão liên tiếp (Clip: Hoài Nam)
tp-383uyh.jpg
Sau hai đợt bão lớn liên tiếp, dọc tuyến ven biển Hà Tĩnh, nhiều khu rừng phòng hộ từng xanh tốt nay chỉ còn lại những thân cây trơ trọi, gãy đổ ngổn ngang.
tp-087yh.jpg
Những ngày cuối tháng 10, dọc bờ biển xã Thịnh Lộc và Thạch Kim, hàng chục héc-ta rừng phi lao phòng hộ bị bẻ gãy, bật gốc. Nhiều khu vực, cây bị gió quật gãy ngang thân, ngọn phi lao trơ trụi, xác xơ.
tp-hhgfd.jpg
tp-986545.jpg
Ghi nhận tại xã Thịnh Lộc, khu rừng này trước đây là “tấm lá chắn” bảo vệ khu dân cư khỏi gió lớn và nước biển dâng. Tuy nhiên hiện nay đã bị bão bẻ gãy, không còn chức năng bảo vệ, chắn sóng, sạt lở...
tp-jgmll.jpg
Nhiều cánh rừng phi lao phòng hộ đã bị bẻ gãy hết ngọn, chỉ còn lại cát trắng và gốc cây bật rễ.
tp-986.jpg
Người dân địa phương cho biết, dãy phi lao được trồng khoảng từ những năm 2000, đến nay đã phát triển tươi tốt, nhiều gốc có bán kính lớn. Tuy nhiên, hứng chịu hai cơn bão lớn trong năm đã khiến gần như toàn bộ rừng phòng hộ ven biển đã bị thiệt hại nặng.
tp-987.jpg
tp-0987.jpg
“Cả dải rừng trước nhà tôi giờ chỉ còn lưa thưa vài cây đứng được. Sóng và gió mạnh quá, cây lớn cũng gãy cả loạt. Như gia đình tôi đã đề xuất xin cắt bán làm củi để có phương án trồng lại” ông Nguyễn Văn Phong, (trú xã xã Thịnh Lộc) chia sẻ.
tp-09876.jpg
tp-03u3.jpg
Ngoài thiệt hại về diện tích, điều đáng lo ngại là mất đi khả năng chắn sóng, chống xói lở vai trò vốn được xem như “tường thành xanh” của dải đất ven biển Hà Tĩnh. Trong ảnh người dân địa phương đang chặt những gốc phi lao gãy về làm củi.
tp-anh-duong-3.jpg
tp-anh-duong.jpg
Tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, dãy rừng phòng hộ ven biển cũng bị sóng đánh bật gốc, không còn khả năng phục hồi, giữ cát.
tp-sjnssm.jpg
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, tác động kép của bão số 5 và số 10 đã gây thiệt hại khoảng 42.000 ha rừng, trong đó có gần 27.600 ha rừng sản xuất, còn lại là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Mức độ thiệt hại dưới 30% là 6.500 ha; từ 30-50% là 9.100 ha; từ trên 50% đến 70% là 10.500 ha; trên 70% là 15.900 ha.
Hoài Nam
