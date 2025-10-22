Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chạy đua với bão, người dân Đà Nẵng xúc cát chèn mái, chắn ngập

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều người dân xuống biển xúc cát vào từng bao tải lớn để chèn mái tôn, xếp bao cát chống ngập trước khi bão số 12 đổ bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 20h hôm nay (22/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão số 12 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng.

tp-xuc-cat-bien-7.jpg
Ngày 22/10, nhiều người dân Đà Nẵng﻿ xuống biển xúc cát để chèn mái nhà, chống ngập trước khi bão số 12 đổ bộ. Ảnh: Giang Thanh
xuc-cat-bien-3.jpg
Các nhân viên khách sạn dọc biển tranh thủ thời tiết tạnh ráo để xúc những bao tải cát lớn. Chèn bao cát là cách thức chống bão truyền thống của người dân miền Trung.
tp-xuc-cat-bien-4.jpg
Từng bao cát được xúc đầy, tập kết tại một điểm trước khi được mang lên xe để chở về. Các bao cát lớn cũng được xếp dọc cửa hầm đi bộ ra biển trên đường Võ Nguyên Giáp (phường An Hải) để đề phòng mưa lớn, nước mưa tràn vào gây ngập.
tp-xuc-cat-bien-5.jpg
Các nhà hàng, hàng quán dọc bờ biển cũng dùng bao cát để chèn mái tôn, chống tốc mái khi gió lớn trong thời điểm bão đổ bộ. Dù bão số 12 có cường độ không lớn nhưng từ sáng nay, khu vực biển Đà Nẵng đã có gió to.
tp-xuc-cat-bien-10.jpg
Người dân ở khu vực thấp trũng cũng lấy nhiều bao cát lớn để xếp trước cửa nhà, đề phòng ngập do mưa lớn﻿.
tp-xuc-cat-bien-9.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Thuận (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), những con "đê" bằng bao cát có thể chắn nước mưa dâng cao do ngập úng cục bộ. "Vì móng nhà thấp nên tui cũng thủ chục bao cát, khi cần có thể chèn luôn trước cửa để chống ngập, cầm cự đến lúc nước thoát được", ông Thuận cho hay.
tp-xuc-cat-bien-8.jpg
Được biết, bão số 12 sẽ đổ bộ vào sáng 23/10. Dù bão có cường độ không lớn và dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền nhưng các cảnh báo mưa lớn gây ngập sâu khiến người dân Đà Nẵng lo lắng, tìm mọi cách để phòng, tránh.
tp-xuc-cat-bien-1.jpg
Hoàn lưu bão, không khí lạnh và nhiễu động gió đông kết hợp khiến miền Trung dự báo hứng chịu mưa rất lớn suốt từ nay cho đến hết tháng 10, trong đó có 2 đợt mưa đặc biệt lớn, có khả năng gây ngập lụt diện rộng. Những ngày qua, chính quyền người dân Đà Nẵng cấp tập chuẩn bị các phương án phòng chống bão﻿.
Giang Thanh
