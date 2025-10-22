Chạy đua với bão, người dân Đà Nẵng xúc cát chèn mái, chắn ngập

TPO - Nhiều người dân xuống biển xúc cát vào từng bao tải lớn để chèn mái tôn, xếp bao cát chống ngập trước khi bão số 12 đổ bộ.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 20h hôm nay (22/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão số 12 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng.