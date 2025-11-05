Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia Lai chỉ đạo khẩn chống bão, cho học sinh khu vực phía Đông nghỉ học

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cho toàn bộ học sinh khu vực phía Đông tỉnh tạm thời nghỉ học từ trưa cùng ngày.

Sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho toàn bộ học sinh khu vực phía Đông tỉnh tạm thời nghỉ học từ trưa cùng ngày để phòng, tránh bão Kalmaegi.

Theo chỉ đạo, việc cho học sinh nghỉ học được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học trước diễn biến phức tạp của bão.

Riêng khu vực phía Tây tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ động quyết định thời gian nghỉ học tùy theo tình hình thực tế của bão.

z7171189509947-b63f23dead55bbb8d8bc9a9ebae28109.jpg
Một trường học ở tỉnh Gia Lai bị ngập nước trong đợt mưa lớn mới đây.

Liên quan việc di dời người dân, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai nhắc lại quan điểm tỉnh thực hiện với tinh thần cương quyết và cưỡng chế. Ba khu vực được tỉnh đặc biệt lưu ý gồm vùng ven biển, vùng có nguy cơ ngập lụt và khu vực sạt lở. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 350.000 người dân nằm trong diện cần di dời.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương và sở, ngành tập trung chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình xây dựng, trụ sở cơ quan, trường học và hệ thống hạ tầng thiết yếu...

Ông Tuấn lưu ý khả năng chia cắt tại đèo An Khê, do đó ông giao Sở Xây dựng chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện như máy cẩu, máy xúc, máy đào tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

2.jpg
Sạt lở trên đèo An Khê đợt mưa lớn vừa qua.

Các địa phương phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch nông sản, hoa màu, hải sản đến kỳ để giảm thiểu thiệt hại trước khi bão đổ bộ. Ngành điện lực, viễn thông và giao thông được yêu cầu chuẩn bị phương án đảm bảo hoạt động thông suốt trong và sau bão.

“Chính quyền phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân trong thời gian bão, lũ” Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu.

Tỉnh Gia Lai dự kiến thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại An Nhơn để trực tiếp điều hành, chỉ huy công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Trương Định
#Gia Lai #bão Kalmaegi #cho nghỉ học #ứng phó bão 13 #di dời dân #Gia Lai cương quyết di dời dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục