Gia Lai chỉ đạo khẩn chống bão, cho học sinh khu vực phía Đông nghỉ học

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cho toàn bộ học sinh khu vực phía Đông tỉnh tạm thời nghỉ học từ trưa cùng ngày.

Sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho toàn bộ học sinh khu vực phía Đông tỉnh tạm thời nghỉ học từ trưa cùng ngày để phòng, tránh bão Kalmaegi.

Theo chỉ đạo, việc cho học sinh nghỉ học được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học trước diễn biến phức tạp của bão.

Riêng khu vực phía Tây tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ động quyết định thời gian nghỉ học tùy theo tình hình thực tế của bão.

Một trường học ở tỉnh Gia Lai bị ngập nước trong đợt mưa lớn mới đây.

Liên quan việc di dời người dân, người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai nhắc lại quan điểm tỉnh thực hiện với tinh thần cương quyết và cưỡng chế. Ba khu vực được tỉnh đặc biệt lưu ý gồm vùng ven biển, vùng có nguy cơ ngập lụt và khu vực sạt lở. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 350.000 người dân nằm trong diện cần di dời.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương và sở, ngành tập trung chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình xây dựng, trụ sở cơ quan, trường học và hệ thống hạ tầng thiết yếu...

Ông Tuấn lưu ý khả năng chia cắt tại đèo An Khê, do đó ông giao Sở Xây dựng chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện như máy cẩu, máy xúc, máy đào tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Sạt lở trên đèo An Khê đợt mưa lớn vừa qua.

Các địa phương phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch nông sản, hoa màu, hải sản đến kỳ để giảm thiểu thiệt hại trước khi bão đổ bộ. Ngành điện lực, viễn thông và giao thông được yêu cầu chuẩn bị phương án đảm bảo hoạt động thông suốt trong và sau bão.

“Chính quyền phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân trong thời gian bão, lũ” Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu.

Tỉnh Gia Lai dự kiến thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại An Nhơn để trực tiếp điều hành, chỉ huy công tác ứng phó với bão Kalmaegi.