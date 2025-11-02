Học sinh Huế tiếp tục được nghỉ học

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Ngọc Văn
TPO - Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế quyết định cho học sinh vùng ngập lụt của thành phố tiếp tục nghỉ học trong ngày 3/11 để đảm bảo an toàn.

Chiều 2/11, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế Nguyễn Tân cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học do nước lũ trên các sông đang lên nhanh, nhiều khu vực trong thành phố và vùng ven tái ngập.

20251028-101514.jpg
Trường tiểu học số 1 An Đông (phường An Cựu, Huế) bị ngập sâu trong trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: Ngọc Văn

Theo Sở GD&ĐT thành phố, việc tạm dừng dạy học được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh, đồng thời triển khai chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Huế về ứng phó thiên tai.

Đối với những trường học ở khu vực không bị ngập lụt, hiệu trưởng và lãnh đạo đơn vị được quyền chủ động quyết định việc tổ chức dạy học, song phải bảo đảm an toàn và báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi cảnh báo mưa lũ, yêu cầu các địa phương và đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài.

ngap-lut-2-2.jpg
Nước lũ trên sông Hương đã tràn qua Đập Đá ở khu vực trung tâm TP Huế vào chiều 2/11. Ảnh HueS

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, đến 1h sáng 3/11, mực nước trên sông Hương và sông Bồ sẽ vượt mức báo động 3; đến 13h cùng ngày, sông Hương vượt báo động 3 khoảng 0,9m, sông Bồ vượt 0,4m, nguy cơ ngập lụt diện rộng trên toàn thành phố là rất cao.

Đến chiều tối nay, nhiều tuyến đường thấp trũng ở trung tâm TP Huế như Tố Hữu, Hoàng Lanh, Bà Triệu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lộ Trạch, Dương Văn An, Trường Chinh, Sông Như Ý... đã xuất hiện ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngọc Văn
