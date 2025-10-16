Trường học ngập sâu, Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp, tuyệt đối không tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khác khi không đảm bảo an toàn.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập nặng. Trước diễn biến phức tạp, trưa 16/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu, đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó mưa lớn cục bộ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, sở chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời, giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự địa phương, yêu cầu lực lượng cứu hộ địa phương hỗ trợ khi cần thiết.

Cổng trường học trên đường Nguyễn Khuyến ngập nặng.

Các trường chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp, tuyệt đối không tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khác khi không đảm bảo an toàn.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn yêu cầu các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát ngay các khu vực xung yếu, trũng thấp, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các cống qua đường, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các vị trí không đảm bảo khả năng thoát nước, chốt chặn tại khu vực xung yếu để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Nhiều con đường ở Nha Trang biến thành sông khi mưa lớn kéo dài.

Các địa phương chủ động rà soát, hướng dẫn người dân gia cố hệ thống nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là lồng bè trên sông, đầm phá và các ao hồ nuôi. Các hồ chứa nước trên địa bàn được lệnh trực ban nghiêm túc, theo dõi sát mực nước, vận hành đúng quy trình phòng chống thiên tai để hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

Chủ đầu tư các công trình xây dựng phải đảm bảo an toàn cho người lao động, giằng néo thiết bị, sẵn sàng khắc phục sự cố do mưa lũ.

Người dân gặp khó khăn khi di chuyển trên đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ 4h-7h sáng cùng ngày, lượng mưa đo được tại một số điểm như: Ninh Tân (97,4mm), Am Chúa (46,2mm), Ninh An (52,1mm), Ninh Diêm (63,7mm). Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã bão hòa trên 80%, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao.

Dự báo trong ngày, thời tiết tại Khánh Hòa tiếp tục nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30–60mm, có nơi vượt 100mm. Trong 6 giờ tới, vùng núi Khánh Hòa có thể tiếp tục hứng lượng mưa từ 15–40mm, có nơi trên 50mm, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống, giao thông và sản xuất.

Đài Khí tượng Thủy văn tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân.